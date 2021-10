NEC verbaasd door uitspraken van burgemeester Bruls van Nijmegen

Woensdag, 20 oktober 2021 om 21:16 • Mart Oude Nijeweeme

NEC heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken die burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen woensdag heeft gedaan, zo laat de club weten in een officieel statement. De burgemeester van Nijmegen liet zich uit over de ongeregeldheden na afloop van NEC - Vitesse, maar sprak daarbij volgens de Eredivisionist voor zijn beurt. Donderdag staat een eerste evaluatie gepland met de vierhoek.

Bruls liet zich in de media tegen de afspraak in uit over de ongeregeldheden en de daders. "Genoeg is genoeg", stelde Bruls in de Gelderlander. "Wat er gebeurd is vóór, tijdens en na de wedstrijd is een schande voor onze stad. Wat mij betreft krijgt iedereen die zondag betrapt is een levenslang stadion- en omgevingsverbod. Zo niet dan trek ik de vergunning van NEC in." De uitspraken van Bruls zijn compleet verkeerd gevallen bij NEC, dat zich genoodzaakt voelt om met een reactie te komen.

“Allereerst willen we nogmaals benadrukken dat hetgeen zich afgelopen zondag heeft afgespeeld absoluut niet door de beugel kan. Dat hebben we de afgelopen dagen al meermaals aangegeven en daar kan dan ook geen misverstand over bestaan. Ook niet richting de burgemeester”, aldus een woordvoerder van de club. “We hebben dan ook met verbazing kennisgenomen van diens uitspraken vanavond. Met zulke teksten lopen we vooruit op de evaluatie die nog moet plaatsvinden én worden er verwachtingen opgelegd met zeer verstrekkende gevolgen. Dat lijkt ons niet de bedoeling."

Volgens NEC komt er nu extra druk op het gesprek met de vierhoek. "Als NEC hebben we van meet af aan gecommuniceerd dat we niet op de zaken vooruit wilden lopen en geen voorbarige conclusies wilden trekken", vervolgt het statement. "Daar blijven we bij. Dit soort zaken dienen eerst besproken te worden in de vierhoek. Dat is ook logisch, want zo hoor je met elkaar te communiceren en niet in het openbaar. Zo zijn we ook gewend om bij NEC te werken. Om die reden gaan we op dit moment niet verder in op deze situatie. Algemeen directeur Wilco van Schaik schuift deze week aan in de vierhoek en gaat daar het gesprek aan."