Ajax komt 76 jaar na Hongerswinter met prachtig gebaar voor sc Heerenveen

Woensdag, 13 oktober 2021 om 00:15 • Dominic Mostert

Ajax zal sc Heerenveen zaterdagavond voorafgaand aan hun onderlinge wedstrijd een plaquette aanbieden voor een humanitaire oorlogsoperatie tijdens de Hongerwinter van 1944-45, zo meldt het Friesch Dagblad. Namens vier Amsterdamse voetbalclubs wil de huidige koploper van de Eredivisie daarmee dank betuigen voor het opvangen en onderbrengen van 86 pupillen in pleeggezinnen door het vroegere VV Heerenveen.

Tijdens de Hongerwinter van 1944-45 werden 86 jeugdspelers van Ajax, Blauw-Wit, DWS en De Volewijckers opgevangen door Heerenveense gastgezinnen, een operatie die in gang was gezet door toenmalig secretaris Floor Féléus. Dit was mogelijk vanwege de contacten die de clubs had opgedaan tijdens de kampioenswedstrijden tegen Blauw-Wit (1942) en De Volewijckers (1944). Pas maanden na de Bevrijding in 1945 konden de kinderen weer terugkeren naar Noord-Holland, omdat er eerst mijnen opgeruimd moesten worden in het IJsselmeer.

De aanleiding voor de uitreiking kwam van een artikel in Het Parool, waarin Janneke Lenstra, de dochter van VV Heerenveen-icoon Abe Lenstra, het verhaal van de opvang deelde ‘omdat het zo mooi en krachtig was’. Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax kwam het tegen en besloot, ook namens de drie andere betrokken clubs, dat de actie een passend aandenken verdiende. Eigenlijk had dat al vorig jaar moeten gebeuren, maar vanwege corona kon dat geen doorgang vinden.

Het plan is dat de plaquette twintig minuten voor aanvang van de wedstrijd, die begint om 18:45 uur, wordt uitgereikt aan Gilles Veenstra, oud-doelman van Heerenveen. Zijn familie was een van de families die de spelertjes destijds opving. De uitreiking zal geschieden door Rob Been, een van de kinderen die toentertijd verzorgd werd door de club.