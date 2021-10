Dinsdag, 12 Oktober 2021

Man United vraagt laag bedrag voor Jesse Lingard

Matthias Ginter wordt door Internazionale als een welkome versterking gezien. Het contract van de verdediger bij Borussia Dortmund loopt in de zomer van 2022 af, waardoor hij in januari met i Nerazzurri om de tafel mag zitten. (Calciomercato)

Het contract van Dries Mertens bij Napoli wordt automatisch verlengd bij het spelen van een bepaald aantal wedstrijden. Het is nog maar de vraag of de aanvaller het aantal gaat halen, want hij is net hersteld van een schouderblessure. (Calciomercato)

Manchester United is bereid om Jesse Lingard in de winter voor een relatief laag bedrag te verkopen. Als de middenvelder zijn aflopende contract niet verlengt, mag hij weg voor 15 miljoen pond, omgerekend 17,7 miljoen euro (The Sun)

Brighton & Hove Albion heeft interesse om Mohamed Bayo in te lijven. De spits van Clermont Foot, die een geschatte transferwaarde van 11,7 miljoen euro heeft, staat al langer op de radar van the Seagulls. (The Sun)

Everton is geïnteresseerd in Real Betis-smaakmaker Nabil Fekir. De spelmaker stond voor zijn vertrek naar Spanje in de belangstelling van Liverpool en krijgt nu alsnog de mogelijkheid om naar Engeland te verhuizen. (Estadio Deportivo)