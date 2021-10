Vacature: Voetbalzone zoekt (social) content manager

Maandag, 4 oktober 2021

Ter ondersteuning van het sociale media en videoproductie team is Voetbalzone per direct op zoek naar een (social) content manager voor het begeleiden van postproductie, het beheren van publicaties en projectmanagement. Binnen deze rol help je bij het creëren en plaatsen van content op de verschillende kanalen en ben je de spin in het web van verschillende projecten. Het precieze takenpakket wordt in overleg bepaald. De functie is in eerste instantie voor de termijn van zes maanden, op basis van 24-40 uur en kan zowel freelance als met een tijdelijk contract ingevuld worden. Solliciteren kan tot vrijdag 8 oktober door een mail met CV, motivatie en eventuele werkvoorbeelden te sturen naar justus.dingemanse(@)footballco.com.

Profiel (Social) Content Manager Voetbalzone

- Passie voor voetbal en sociale media

- Scherp oog voor details en mogelijkheden

- Gevoel voor stijl en toon

- Creatief en communicatief

- Proactief en oplossingsgericht

- Stressbestendig en gestructureerd

- Behendig met CMS en Adobe

- Flexibel beschikbaar

- Betrouwbare teamplayer

