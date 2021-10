Veelbesproken Palabiyik is Galatasaray in 101ste minuut gunstig gezind

Zondag, 3 oktober 2021 om 20:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:23

Galatasaray heeft zondagavond een spectaculaire overwinning geboekt in de Süper Lig. De topclub leek af te koersen op puntenverlies op bezoek bij hekkensluiter Rizespor, maar won met 2-3 door een doelpunt van invaller Olimpiu Morutan in de elfde minuut van de blessuretijd. Daardoor neemt Galatasaray de achtste plaats in de competitie in, op vijf punten afstand van koploper Fenerbahçe. De meest besproken man op het veld was arbiter Ali Palabiyik, die op veel momenten in het nadeel van Galatasaray floot maar de ploeg in de slotfase toch gunstig gezind was.

Galatasaray begon goed aan de wedstrijd en opende de score in de vijfde minuut. Mostafa Mohamed kreeg de bal in het strafschopgebied voor de voeten doordat Rizespor een voorzet niet wist uit te verdedigen en schoot met het linkerbeen hard raak. Twintig minuten later stond Rizespor echter met 2-1 voor. De thuisploeg kwam langszij doordat Joel Pohjanpalo op de juiste plek stond na een goed uitgespeelde aanval. Galatasaray wilde dat het spel werd stilgelegd omdat Berkan Kutlu op de grond lag na twee vermeende overtredingen, maar daar ging arbiter Palabiyik niet in mee.

Diezelfde Pohjanpalo, op het EK nog trefzeker voor Finland tijdens de gewonnen openingswedstrijd tegen Denemarken (0-1), was vervolgens opnieuw trefzeker: ditmaal schoot hij van dichtbij binnen toen Galatasaray de bal niet weg kreeg na een corner. Galatasaray raakte in grote delen van de wedstrijd gefrustreerd door de arbitrage. In de 11de minuut meenden de bezoekers recht te hebben op een strafschop, in de 37ste minuut leverde een forse charge van Erik Sabo op de enkel van Alexandru Cicaldau slechts een gele kaart op en in de 34ste minuut bleef Bryan Dabo onbestraft toen hij Ryan Babel met de elleboog in het gezicht raakte.

Sabo Cicaldau'nun bilegini kiramadigi için bu pozisyonda kirmizi kart görmedi #RIZvGS pic.twitter.com/BaXFzPLQh3 — Mami da Silva ???? (@gsyolunda10) October 3, 2021

Babel'e atilan dirsek, Hakem kart vermedi. Karti geçtim uyarmad8! pic.twitter.com/kldJmBQN6x — Hattori Hanzo ???? (@GalacticoGs) October 3, 2021

Een kwartier voor tijd kwam Galatasaray op 2-2. Mohamed schoot van dichtbij raak op aangeven van Ömer Bayram, die net als een andere Nederlandse Turk, Halil Dervisoglu, in de pauze was ingevallen. Galatasaray moest vier minuten voor tijd verder met tien man. Kutlu verslikte zich in het strafschopgebied in Lebogang Phiri en maakte een overtreding om een zeker doelpunt te voorkomen. Uiteindelijk zal hij vermoedelijk blij zijn geweest met die keuze, want de daaropvolgende strafschop werd gemist door Fernando Boldrin, die naast schoot. In de elfde minuut van de blessuretijd trok Galatasaray de wedstrijd zelfs naar zich toe. Morutan, die Babel in de derde minuut van de blessuretijd had vervangen, scoorde van dichtbij na voorbereidend werk van Mbaye Diagne. Ditmaal beklaagde Rizespor zich juist vanwege vermeende overtredingen van Diagne in de aanloop, maar nu was de arbitrage Galatasaray gunstig gezind. In de slotfase bleef ook een strafschop voor Rizespor uit na een vermeende overtreding in het zestienmetergebied.