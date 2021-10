Jonathan Okita de grote man bij overtuigende zege NEC in Sittard

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 23:01 • Laatste update: 23:14

NEC heeft zaterdagavond een comfortabele 1-3 uitzege geboekt op Fortuna Sittard. Jonathan Okita was de gevierde man bij de Nijmegenaren. De aanvaller was goed voor de openingstreffer en verzorgde vervolgens de assist bij goals van Elayis Tavsan en Jordy Bruijn; Mats Seuntjens maakte namens de thuisploeg de eretreffer. Door de zege stijgt NEC naar de negende plaats op de ranglijst, terwijl Fortuna met een zeventiende plaats niet uit de onderste regionen wegkomt.

Sjors Ultee had de hoop dat hij tegen NEC weer kon beschikken over Zian Flemming, maar dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. Ook Mickaël Tirpan moest het duel met de Nijmegenaren aan zich voorbij laten gaan. Bij de bezoekers kon trainer Rogier Meijer geen beroep doen op de talentvolle Dirk Proper. De eerste kans was na een kwartier spelen voor de bezoekers. Bruijn kreeg een vrije schietkans, maar een prima redding van doelman Yanick van Osch hield de thuisploeg hier nog op de been. Vijf minuten later was het echter alsnog raak. Bart van Rooij zette voor, waarna Okita ongedekt van een meter of acht kon binnenschuiven: 0-1.

NEC wilde na de openingstreffer meteen doordrukken. Tavsan vond Souffian El Karouani, die van dichtbij rakelings naast schoot. Halverwege de eerste helft wisten de Nijmegenaren de marge alsnog te verdubbelen. Bruijn gaf de bal mee aan Okita, die in één keer doorspeelde op Tavsan. De spits stond oog in oog met Van Osch en schoot beheerst binnen: 0-2. Met een half uur op de klok kwam Fortuna via Seuntjens terug in de wedstrijd. De spits schoot de bal van dichtbij via een bovenbeen op de arm van Iván Márquez. Scheidsrechter Jeroen Manschot wees vervolgens naar de stip. Seuntjens ging zelf achter de bal staan en bleef koelbloedig vanaf elf meter: 1-2.

Fortuna dacht direct na rust opnieuw aan een strafschop, maar Manschot wilde ditmaal van niets weten. Een kwartier later was het aan de andere kant wel raak. Magnus Mattsson gaf mee aan uitblinker Okita, die na een individuele actie Bruijn op maat bediende. De middenvelder kwam goed voor zijn man en kopte van dichtbij binnen: 1-3. De Limburgers zagen de wedstrijd na de derde tegentreffer langzaam maar zeker uit hun handen glippen. Ultee probeerde het spelbeeld nog te veranderen met enkele wissels, maar slaagde hier niet in. NEC aasde op een volgende treffer en zette na zeventig minuten opnieuw een fraaie aanval op. Okita gaf mee op Tavsan, die vervolgens Mattsson bediende. Laatstgenoemde maaide echter over de bal.