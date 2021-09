Ajax Onder-18 geeft A-elftal alvast het juiste voorbeeld in Youth League

Dinsdag, 28 september 2021 om 16:28 • Dominic Mostert

Ajax Onder-18 heeft dinsdag een overwinning geboekt op de leeftijdsgenoten van Besiktas in de UEFA Youth League. De ploeg van trainer Dave Vos won op De Toekomst met 3-1 en gaf daarmee het goede voorbeeld voor de A-ploeg, die dinsdagavond aantreedt tegen de Turkse opponent. Ajax opende de groepsfase twee weken geleden met een 1-1 gelijkspel bij Sporting Portugal en heeft nu dus vier punten verzameld.

De eerste schietkans was voor Ajax-middenvelder Gabriel Misehouy, die de bal van een meter of elf niet voorbij doelman Emre Bilgin kreeg. Silvano Vos kwam met een schot op de paal even later nog dichter bij de openingstreffer voor de Amsterdammers. Na ruim een half uur viel die alsnog, toen Kristian Hlynsson de bal teruggelegd kreeg van Amourricho van Axel Dongen. De IJslander schoot de bal van elf meter via het been van Emre Aydemir binnen: 1-0. Hlynsson had drie minuten na rust op soortgelijke wijze voor de 2-0 kunnen zorgen, maar mikte na uitstekend voorbereidend werk van Jaydon Banel rakelings naast.

Even daarna wist Ajax de marge alsnog te verdubbelen. Vos forceerde balverlies van Besiktas en verstuurde een steekpass naar Misehouy, die Van Axel Dongen in het strafschopgebied in staat stelde om te scoren. In de tegenaanval bracht Koray Yagci de spanning bijna terug in de wedstrijd. Halverwege de tweede helft voorkwam de alerte doelman Tom de Graaff de 2-1 van de doorgebroken aanvoerder van Besiktas. Aan de overzijde stuitte Jaydon Banel op doelman Emre Bilgin.

De Graaff kon zich veertien minuten voor tijd opnieuw onderscheiden. Na een lichte overtreding van Olivier Aertssen op Okan Agrap mocht Yagci aanleggen voor een strafschop, maar zijn te slappe inzet miste de juiste richting en werd gekeerd door de keeper. Niet veel later zorgde Misehouy voor de 3-0 met een geplaatst schot in de linkerhoek. Toch was Besiktas nog niet uitgeteld, want Yagci maakte er bij de tweede paal 3-1 van nadat hij te veel ruimte kreeg van de Amsterdamse defensie.