Scheidsrechters willen af van optreden van Wiedemeijer bij ESPN

Maandag, 27 september 2021 om 20:51 • Laatste update: 20:56

De Nederlandse scheidsrechters willen af van het wekelijkse optreden van Reinold Wiedemeijer in het programma Dit was het Weekend van ESPN, zo vertelt Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. De voormalig arbiter, momenteel bij de KNVB in functie als scheidsrechtercoördinator, schuift wekelijks aan in het programma om enkele beslissingen van de (video)scheidsrechters in de afgelopen Eredivisie-speelronde te bespreken. De KNVB is echter niet van plan om te stoppen met het televisieoptreden van Wiedemeijer.

De onvrede van de scheidsrechters komt in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet, ter sprake naar aanleiding van de uitspraken van Wiedemeijer over het besluit van Joey Kooij. Hij werd tijdens het duel tussen Feyenoord en NEC (5-3) door videoscheidsrechter Siemen Mulder naar het scherm geroepen vanwege een vermeende overtreding voorafgaand aan de 4-3 van Guus Til, maar keurde de treffer na het zien van de beelden toch goed. De vermeende duwfout in een duel tussen Linssen en Cas Odenthal had er volgens Wiedemeijer toe kunnen leiden dat de goal geannuleerd zou worden, maar overduidelijk was de overtreding niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wiedemeijer kwam met het geweldige antwoord: ‘Als de scheidsrechter ‘m had goedgekeurd, was het goed. Als hij ‘m had afgekeurd, was het goed. Dat de VAR hem naar het scherm riep, was goed. Als hij dat niet had gedaan, was het ook goed’. Toen begon Kenneth Perez ook heel erg hard te lachen”, zegt Verweij. Wiedemeijer beweerde dat ‘er niets mis mee is als een scheidsrechter op zo’n cruciaal moment naar het scherm wordt geroepen’. Daar moest Wiedemeijer volgens Verweij voor worden teruggefloten door de KNVB, omdat dit tegen de ‘internationale lijn’ rond de VAR is.

“Die scheidsrechters willen van Dit was het Weekend af. Dat daar een televisie-VAR zit. Overigens niet eens iemand die in de technische staf van de KNVB zit. Dus ja, waarom zit hij daar als oud-scheidsrechter?”, vraagt de journalist van De Telegraaf zich af. “Ze vinden het slecht werkgeverschap, dat scheidsrechters en videoscheidsrechters voor de bus worden gegooid uit commerciële belangen. Want dat is het, natuurlijk. ESPN is van de clubs en de KNVB wil daar goede sier maken. De scheidsrechters hebben massaal geklaagd bij de belangenverenging en die gaan met de KNVB in gesprek.”

“Het is gewoon niet heel gebruikelijk. Het zou ook wat zijn als Valentijn (Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf, red,) bij Veronica Inside elke keer mijn stukken zou gaan zitten analyseren”, voegt Verweij toe. Desondanks verwacht hij niet dat er op korte termijn een einde wordt gemaakt aan het wekelijkse televisieoptreden van Wiedemeijer bij ESPN. “Nee, als je het antwoord van de KNVB hoort, denk ik niet dat het gaat stoppen.”