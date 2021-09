‘Louis van Gaal riep mijn naam en zei ’jij bent de beste‘, dat is mooi’

Woensdag, 22 september 2021 om 15:55 • Laatste update: 17:06

Louis van Gaal is tijdens zijn korte dienstverband als trainer van Telstar gecharmeerd geraakt van Yassine Zakir. De creatieve middenvelder trok tijdens de training van woensdagavond de meeste aandacht van de bondscoach van Oranje, die ten guste van de stichting Spieren voor Spieren kortstondig aan de slag is gegaan in Velsen-Zuid.

“Yassine deed het op de training goed en deed het in de laatste wedstrijden wat minder”, zo geeft Van Gaal aan tegenover De Telegraaf. Zakir is een 24-jarige aanvallende middenvelder, die in de jeugd van FC Groningen en SC Cambuur speelde en tot voor kort een bestaan als loodgieter combineerde met zaalvoetbal bij ZVV White Stones uit Egmond. Dit seizoen is hij basisklant bij Telstar. Net als vele andere selectiespelers had ook de creatieveling woensdagochtend last van gezonde spanning. “Ik ben met een knoop in de maag naar de club gereden. Je bent de hele week al zenuwachtig als je hoort dat Louis van Gaal komt. Het is een eer, dat je zoiets mag meemaken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zakir was onder de indruk hoe goed Van Gaal zich had voorbereid voor zijn eenmalige klus bij Telstar. “Hij had beelden van ons gezien en wist meteen hoe we speelden en kende ieders kwaliteiten.” De bondscoach gaf de Telstar-speler tijdens de training meerdere tips en complimenteerde hem bovendien door hem een goede voetballer te noemen. “Op het veld riep hij bij de eerste oefening meteen mijn naam en zei als grap ‘jij bent de beste’. Dat zijn allemaal leuke complimenten die ik in mijn zak ga steken. Het was een goed gevoel om dat te horen van zo’n grote trainer.”

Volgens Van Gaal is het kwaliteitsverschil tussen het Nederlands elftal en Telstar begrijpelijkerwijs groot. Potentieel Oranje-talent zag hij woensdagochtend dan ook niet lopen op de training. “Iedere speler kan zich echter ontwikkelen. Het is niet zo dat als je bij een club uit de Keuken Kampioen Divisie speelt, je jezelf niet kan ontwikkelen tot een betere speler.” Dat je je bij Telstar ook kan ontwikkelen en hogerop kan komen, is een van de eerste punten die de trainer aanhaalde in Velsen-Zuid tijdens zijn eerste kennismaking met de selectie.