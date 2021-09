Portugal wint allesbehalve vriendschappelijke interland tegen Qatar

Zaterdag, 4 september 2021 om 21:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:18

Portugal heeft zaterdag de vriendschappelijke interland tegen Qatar in winst omgezet. Het team van bondscoach Fernando Santos was in het Nagyerdei Stadion in Hongarije met 1-3 te sterk voor de WK-organisator, die naast drie gele prenten voor tackles ook nog eens twee rode kaarten ontving. Portugal won afgelopen woensdag met 2-1 van Ierland in de WK-kwalificatie en wacht komende dinsdag in en tegen Azerbeidzjan opnieuw een kwalificatiewedstrijd.

Santos koos zaterdag voor een compleet nieuw elftal ten opzichte van afgelopen woensdag, uiteraard met oog op het duel van dinsdag in Bakoe. Otávio maakte zijn officieuze debuut voor Portugal, dat na negen minuten aan een tegentreffer ontsnapte: een inzet van Almoez Ali ging tegen de paal. Na ruim twintig minuten spelen openden de Portugezen de score en anderhalve minuut later verscheen ook de 0-2 op het scorebord.

Na een uitstekende pass van Joao Mario vanaf links kon de vrijgelaten André Silva de bal van dichtbij met een stuit achter doelman Meshaal Barsham koppen. Niet veel later was het opnieuw raak toen balverlies van Qatar op de eigen helft genadeloos werd afgestraft. Otávio luisterde zijn debuut op met een rake kopbal op aangeven van Gonçalo Guedes vanaf links. Voor Barsham zat het duel er vlak voor rust op. Hij maakte buiten het strafschopgebied een overtreding op Guedes en mocht inrukken.

Ondanks de ondertalsituatie kwam de organisator van het WK van volgend jaar toch nog terug in de wedstrijd: Abdelkarim Hassan kopte de bal uit een corner in exact dezelfde hoek als Silva en Otávio in de eerste helft. Vlak voor tijd ging de bal op de stip na een overtreding op Diogo Jota. Daar was Boualem Khoukhi het absoluut niet mee eens en zijn woorden richting de arbitrage lieten Qatar met negen man achter. Bruno Fernandes bepaalde vervolgens de eindstand: 1-3.