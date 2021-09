PSV krijgt mogelijkheid om Derrick Luckassen opnieuw te verhuren

Zaterdag, 4 september 2021 om 15:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:18

PSV krijgt de mogelijkheid om opnieuw tijdelijk afscheid te nemen van Derrick Luckassen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 26-jarige verdediger staat in de belangstelling van Karagümrük, de nummer acht van het afgelopen seizoen in de Turkse Süper Lig.

Karagümrük is in de markt om Luckassen te huren. Het zou al voor de vierde keer zijn dat de centrumverdediger door PSV wordt verhuurd. Na uitleenperiodes bij Anderlecht en Hertha BSC werd hij begin januari gestald bij Kasimpasa. Bij de Turkse club, die uiteindelijk op de veertiende plek eindigde, kwam hij tot zeventien optredens. Nu lonkt dus opnieuw een overstap naar Turkije.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Luckassen maakt geen onderdeel uit van de plannen van Roger Schmidt. De verdediger annex verdedigende middenvelder traint individueel en zou de vijfde door Mino Raiola begeleide speler kunnen worden die PSV deze zomer verlaat. Eerder namen de Eindhovenaren al afscheid van Denzel Dumfries (Internazionale), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Mohamed Ihattaren (Juventus) en Pablo Rosario (OGC Nice).

In 2017 had Luckassen dermate veel indruk gemaakt op de technische leiding van PSV dat de club besloot om vijf miljoen euro over te maken naar AZ voor zijn diensten. Het avontuur van Luckassen in Eindhoven liep al snel uit op een teleurstelling. Hij begon het seizoen als basisspeler, maar verdween naarmate het seizoen vorderde naar de reservebank en zelfs buiten de wedstrijdselectie. In totaal speelde Luckassen in vier jaar tijd 25 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 1 keer scoorde en 2 assists gaf. Zijn contract in Eindhoven loopt door tot medio 2023.