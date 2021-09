John de Jong blikt vooruit: ‘Hij is een speler met wie ik graag zou verlengen’

Zaterdag, 4 september 2021 om 13:10 • Dominic Mostert

John de Jong is trots op de voortgang van jeugdexponenten van PSV. Spelers als Armando Obispo, Cody Gakpo en Yorbe Vertessen worden in de ogen van de technisch directeur steeds belangrijker voor het elftal van Roger Schmidt. In een interview met PSV TV zegt De Jong dat hij hoopt op een contractverlenging van Obispo, wiens huidige verbintenis over een jaar afloopt.

Het genoemde drietal had vorige week zaterdag een basisplek tegen FC Groningen (5-2 zege). “Het maakt me blij en trots om te zien dat jongens uit onze eigen academy zo doorgroeien”, zegt De Jong. “Ze groeien niet alleen door naar een bepaald niveau, maar zijn ook echt een meerwaarde voor PSV. Dat is alleen maar mooi om te zien.” De Jong wijst erop dat Gakpo is uitgegroeid tot reserveaanvoerder van PSV én international van Oranje. “Daar kijk ik met een heel goed gevoel naar. Je ziet dat hij zich ontwikkelt. Niet alleen als speler, maar ook als mens. Hij is stappen aan het maken om heel belangrijk te worden voor PSV.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Armando is ontzettend goed begonnen dit seizoen, vind ik”, vervolgt Schmidt. “Hij tikt de basiself aan. Hij ontwikkelt zich sterk, past goed in het team en heeft een goede klik met Olivier Boscagli en André Ramalho. Dat is een speler met wie ik heel graag zou verlengen in de komende weken, om hem langer te behouden voor ons.” Het laatste nieuws omtrent de contractverlenging van Obispo werd in juli door Voetbal International gebracht: het weekblad schreef dat Obispo graag wil slagen in Eindhoven, maar dat hij en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun wel een helder beeld van het toekomstperspectief willen krijgen van PSV. Momenteel strijdt hij met Olivier Boscagli om een basisplaats. Over die situatie weidt De Jong niet uit, maar hij vervolgt zijn opsomming met de naam van Vertessen.

“Je ziet ook hoe Yorbe zich ontwikkelt: hij kwam uit een moeilijke situatie, maakt stappen in zijn fitheid en speelminuten en is een snelle, gevaarlijke speler”, stelt de directeur. Vertessen kampte vorig seizoen met wat blessureleed aan de hamstrings, maar kon zijn ontwikkeling in de tweede seizoenshelft verder gestalte geven. Hoewel de jeugd dus doorbreekt bij PSV, heeft de club ook een jeugdexponent uitgezwaaid: Mohamed Ihattaren vertrok naar Juventus, dat hem meteen verhuurt aan Sampdoria. “Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Je hoopt natuurlijk dat hij alles uit zijn potentieel haalt en dat hij voor een mooi bedrag uiteindelijk een mooie transfer maakt. Aan de andere kant heeft hij ook concurrentie van andere jongens die doorkomen uit de academy. Het is jammer dat het zo gelopen is, maar ik denk dat dit voor alle partijen de beste oplossing is.”