Drievoudig Portugees international gearresteerd op verdenking van aanranding

Maandag, 30 augustus 2021 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:18

Rubén Semedo is zondagavond gearresteerd op verdenking van verkrachting. De verdediger van Olympiacos werd zou de avond ervoor een zeventienjarige vrouw seksueel hebben misbruikt, zo melden diverse Griekse media. De 27-jarige Portugees wordt dinsdag voorgeleid in de rechtbank, waar hij zich samen met een 41-jarige medeplichtige zal verdedigen. Het is niet voor het eerst dat Semedo in aanraking komt met justitie.

De arrestatie is verricht naar aanleiding van de aangifte die de minderjarige vrouw heeft gedaan. Het vermeende slachtoffer heeft bij de Griekse politie verklaard dat dat ze met de tien jaar oudere verdediger had afgesproken in een bar in Oropos, gelegen op circa vijftig kilometer afstand van Athene. Vervolgens zou Semedo haar naar zijn huis hebben gereden in de zuidelijke buitenwijk Glyfada, waar de vrouw naar eigen zeggen is aangerand.

Het nieuws is opvallend, daar Semedo in februari 2018 negatief in de media kwam. De centrumverdediger, toen op huurbasis actief namens SD Huesca, kwam achter de tralies vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een gewapende overval. Hij zou samen met twee anderen in een huis zijn binnengedrongen en een man hebben vastgebonden en geslagen met honkbalknuppels. Semedo zou zelfs een pistool op het hoofd van het slachtoffer hebben gedrukt en hebben gedreigd met het afsnijden van een vinger. Uiteindelijk werd Semedo op borgtocht na een betaling van dertigduizend euro na vijf maanden vrijgelaten.

De centrale verdediger speelt sinds juli 2019 in het shirt van Olympiacos, dat hem voor 4,5 miljoen euro overnam van Villarreal. Na zijn periode in de gevangenis verhuurde el Submarino Amarillo Semedo aan Rio Ave, maar speelminuten in het Estádio de la Cerámica zou hij niet meer maken. De stopper speelde in totaal ook nog drie interlands namens Portugal.