Feyenoord reageert op ontstane commotie: ‘Er is maar één regel die dan geldt’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 18:42 • Mart Oude Nijeweeme

Feyenoord heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de feestende supporters op de tribunes afgelopen weekend. Verschillende BN'ers uitten op sociale media hun onbegrip over de taferelen bij onder meer Ajax en Feyenoord. Ook leidde de situatie bij Go Ahead Eagles tot gefronste wenkbrauwen. De club uit Deventer, dat net als de rest van de Eredivisie twee derde van het stadion gevuld mag hebben, besloot een aantal vakken te sluiten en de supporters over de overige vakken te verdelen.

Afgelopen vrijdag wijdde demissionair premier Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie uit over de situatie in de voetbalstadions. Tot en met 1 september mogen clubs 67 procent van de stadioncapaciteit gebruiken, daar er met een coronatoegangsbewijs en vaste zitplaatsen wordt gewerkt. "Het is verstandig als ze dat ook een beetje spreiden door de voetbalstadions", doelde Rutte op de maximale capaciteit in de stadions. "Maar de afspraak is dat je twee derde van de geplaceerde plekjes mag vullen. Ik denk dat het totale aantal stoeltjes daalt als je een deel helemaal afsluit, maar dat zou ik nog wel eens even willen navragen."

Feyenoord ontkent de regels aan de laars te lappen. De club uit Rotterdam heeft de oostzijde van De Kuip gesloten in verband met een zomerterras. De club verwacht meer ruimte te creëren zodra het terras wordt afgebroken. Volgens Feyenoord wordt er netjes rekening gehouden met de geldende regels. "Want iedereen is getest, gevaccineerd, of beiden, en we doen alleen aan geplaceerde kaartverkoop", vertelt een woordvoerder tegen het Algemeen Dagblad. "Dan geldt de anderhalvemetermaatregel niet. De enige regel die dan geldt, is dat de maximale bezetting twee derde van de capaciteit is."

De Rotterdammers benadrukken dat de maatregelen niet opleggen dat de supporters over het hele stadion verspreid moeten zijn. "Daarom kiest Feyenoord ervoor de supporters dicht bij elkaar te plaatsen, zodat de beleving beter is", vervolgt de woordvoerder. "Daarnaast spelen ook de grote personeelstekorten in de horeca en beveiliging een rol. Er zijn zowel voor het stadion als voor leveranciers, zoals de cateraar, niet of nauwelijks mensen te krijgen. Daarom zijn niet alle loketten en horeca-uitgiftepunten open. Met de huidige werkwijze proberen we de overlast hiervan voor supporters zo veel mogelijk te beperken."

Het demissionaire kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 20 september volle stadions bij wedstrijden in het betaald voetbal mogelijk weer zijn toegestaan. De limiet van twee derde van de capaciteit bij een evenement in de open lucht wordt dan losgelaten. Deze versoepeling kan echter alleen doorgaan als de coronabesmettingen beheersbaar blijven en de vaccinatiegraad verder oploopt. Op 17 september wordt besloten of het verantwoord is om deze stap te zetten. Wie tot die tijd geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest kan laten zien, is niet welkom in het stadion.