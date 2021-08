Reda Kharchouch zet opnieuw stap terug na ontwikkeling in sneltreinvaart

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 14:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:24

FC Emmen huurt Reda Kharchouch dit seizoen van Sparta Rotterdam, zo melden beide clubs dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 25-jarige centrumspits moet nog zes à acht weken revalideren van een hamstringblessure, maar sluit daarna aan bij de selectie van Emmen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft een optie tot koop bedongen in de onderhandelingen met Sparta.

"Het was geen geheim dat we op zoek waren naar een ander type spits zodat we aanvallend meer opties hebben", geeft technisch manager Michel Jansen van Emmen aan. "Reda heeft in de Keuken Kampioen Divisie al bewezen het net goed te vinden en ook bij Sparta was hij waardevol met zijn invalbeurten. Het is nu zaak voor hem om fit te worden en dan zo snel mogelijk aan te sluiten bij de selectie." Technisch directeur Henk van Stee van Sparta zegt dat Kharchouch mede door blessures niet heeft kunnen brengen wat Sparta had gehoopt. "Maar in deze fase van zijn carrière is het voor hem belangrijk om wekelijks te spelen. Die garantie kunnen wij hem niet bieden, dus is dit voor beide partijen de beste optie op dit moment."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ontwikkeling van Kharchouch leek in sneltreinvaart te verlopen, nadat hij in de zomer van 2019 door Telstar werd weggekaapt bij de amateurs van OFC Oostzaan. Hij wist in het profvoetbal razendsnel zijn plaats te vinden en was in het door de coronacrisis afgebroken seizoen goed voor 22 doelpunten en 4 assists in 30 officiële wedstrijden voor Telstar, waarmee hij een transfer naar Sparta verdiende. Bij de start van de voorbereiding op het seizoen 2020/21 raakte hij echter geblesseerd, waardoor hij een meniscusoperatie moest ondergaan. Uiteindelijk speelde hij vorig seizoen negentien duels in de Eredivisie, allemaal als invaller. Namens Sparta was hij goed voor twee doelpunten.

Kharchouch speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 31 juli mee tegen Excelsior (0-3 zege), maar liep vervolgens een scheur in zijn hamstring op. Hij behoorde niet tot de selectie voor de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (4-0 nederlaag). Vanwege de door Emmen bedongen optie tot koop bestaat de kans dat Kharchouch zijn laatste wedstrijd voor Sparta al heeft gespeeld. "Bij Emmen zal hij de mogelijkheid krijgen zijn oude niveau weer op te pakken", voorspelt Van Stee. Het contract van de aanvaller op Het Kasteel loopt een jaar door; Sparta heeft de optie het contract met een jaar te verlengen.