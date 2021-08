Broer Mario Götze op intensive care; PSV'er 'gewoon' mee naar Lissabon

Maandag, 16 augustus 2021 om 13:52 • Yanick Vos • Laatste update: 14:09

Felix Götze, de 23-jarige broer van PSV-middenvelder Mario Götze, ligt sinds zondag in het ziekenhuis met een schedelbasisfractuur. De speler van 1. FC Kaiserslautern liep de kwetsuur op tijdens de uitwedstrijd tegen Viktoria Berlin (4-0). “Hij ligt op de intensive care voor verder onderzoek, maar gezien de omstandigheden gaat het goed met hem”, meldt Kaiserslautern.

Halverwege de tweede helft kwam Götze hard in botsing met ploeggenoot Marvin Senger. Ploeggenoten verleenden eerste hulp, waarna hij per brancard van het veld werd gedragen. Götze werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht in Berlijn. Via social media laat hij weten dat het goed met hem gaat. “Bedankt voor alle beterschapswensen, met mij gaat het tot dusver goed”, schrijft hij op Instagram.

De Telegraaf meldt dat Mario Götze naar verwachting gewoon met PSV afreist naar Portugal. De selectie van trainer Roger Schmidt stapt maandag op het vliegtuig naar Lissabon, waar woensdagavond de belangrijke wedstrijd tegen Benfica op het programma staat. De winnaar van de dubbele ontmoeting met de Portugese topclub plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Felix Götze speelde in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund en Bayern München. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het echter niet. In de zomer van 2018 maakte hij transfervrij de overstap naar FC Augsburg. In februari koos de Bundesliga-club ervoor om hem tot medio 2022 te verhuren aan Kaiserslautern, uitkomend op het derde niveau in Duitsland.