AZ legt opvolger van Marco Bizot voor 1,8 miljoen euro vast

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

AZ heeft de opvolger voor Marco Bizot binnen, zo meldt De Telegraaf. De Alkmaarders hebben een akkoord bereikt met FC Nordsjaelland over de komst van Peter Vindahl Jensen. De 23-jarige Deen komt voor een bedrag van 1,8 miljoen euro over en wordt zondag medisch gekeurd.

Vindahl Jensen was zaterdag al aanwezig bij het openingsduel van AZ in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk, dat verrassend met 1-0 werd verloren. De achtvoudig jeugdinternational is bij Nordsjaelland sinds het begin van vorig seizoen de eerste doelman. Vindahl Jensen heeft in totaal 55 wedstrijden voor de Deense club op zijn naam staan en hield daarin 12 keer de nul.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ was dringend op zoek naar een vervanger voor Bizot, die deze zomer werd verkocht aan Stade Brest. De Alkmaarders begonnen daardoor tegen RKC met Hobie Verhulst, die vorig jaar transfervrij overkwam van Go Ahead Eagles, onder de lat. Vindahl Jensen is de vierde zomerse versterking van AZ. Eerder versterkte de Eredivisionist zich met Vangelis Pavlidis (Willem II), Sam Beukema (Go Ahead Eagles) en Aslak Fonn Witry (Djurgardens IF).