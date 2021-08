Ribéry onderwerp van gesprek in Duitsland in afwachting van transfer

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:59

In afwachting van een nieuwe werkgever houdt Franck Ribéry momenteel zijn conditie op peil bij Bayern München. De 38-jarige aanvaller zag zijn contract bij Fiorentina niet verlengd worden en heeft nog geen nieuwe club gevonden. In Duitsland wordt ondertussen druk gespeculeerd over het wel of niet contracteren van Ribéry. Waar Lothar Matthäus de Fransman graag naar München ziet komen, houdt Oliver Kahn de boot voorlopig af. Ribéry heeft tegenover BILD aangegeven graag terug te keren.

Volgens La Gazzetta dello Sport trainde Ribéry de afgelopen dagen bij Bayern en zou hij 'een optie' kunnen zijn als alternatief voor Kingsley Coman op de linkerflank. Eerder gold Douglas Costa als back-up van Coman, maar hij keerde na een huurperiode terug bij Juventus om inmiddels uit te komen voor Grêmio. Ribéry werd begin augustus warm onthaald door de fans van Bayern toen hij voor even terugkeerde in de Allianz Arena voor een wedstrijd met legendes. Ook schudde hij toen voor het eerst de hand met Julian Nageslmann.

Een rentree bij Bayern zit echter niet in de pijpleiding, zo heeft Kahn laten weten. "Ik heb veel plezier gehad met Franck en we hebben ook heel, heel leuke gesprekken gehad. Ik heb hem zelfs 's avonds in het restaurant ontmoet. Maar we denken er niet aan om hem nu te contracteren", aldus de sportief directeur. L'Équipe speculeerde onlangs over een terugkeer van Ribéry en gaf daarbij aan dat ook de beleidsbepalers in Zuid-Duitsland wel oren hadden naar een nieuwe hereniging. Ribéry droeg tussen 2007 en 2019 het shirt van Bayern en groeide in twaalf seizoenen uit tot publiekslieveling, alvorens hij naar Fiorentina ging.

Lothar Matthäus adviseert Bayern om Ribéry opnieuw vast te leggen. "Als Bayern niet de vleugelspeler kan vinden die ze willen, zou ik zeker nadenken over een eenjarig contract voor Ribéry", schreef Matthäus in zijn column in Sky. "Het spreekt voor zich dat hij niet elke week twee wedstrijden van meer dan negentig minuten kan spelen. Maar Franck is nog steeds fit. Hij zou een hele positieve factor kunnen zijn in de kleedkamer. Voor iemand die 29 competitieduels in Italië heeft gespeeld kan er bovendien nog een belangrijke rol zijn weggelegd in de Bundesliga."