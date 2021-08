AZ heeft met veelscorende back opvolger van Svensson definitief binnen

AZ heeft Aslak Witry definitief binnen, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De Noorse rechtsback komt over van Djurgardens IF en wordt gezien als vervanger van Jonas Svensson, die de Alkmaarders transfervrij verliet voor een avontuur bij Adana Demirspor. Witry zet zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis in Alkmaar. Over de hoogte van de transfersom is vooralsnog niets bekend.

Witry zal bij AZ de concurrentiestrijd aangaan met Yukinari Sugawara, die tot dusver werd ingezet als vervanger van Svensson. Witry is de derde Noor die zich aansluit bij de ploeg van trainer Pascal Jansen, naast Fredrik Midtsjø en Hakon Evjen. In het huidige seizoen valt de rechtsachter vooral op vanwege zijn scorend vermogen: hij wist al vijf keer te scoren in de afgelopen veertien wedstrijden. De Zweedse Allsvenskan was in april al begonnen, dus de aanwinst zal zich fit bij de groep melden.

Witry, die de jeugdopleiding van Rosenberg BK doorliep en zijn debuut in het betaalde voetbal maakte bij Ranheim, is erg enthousiast over zijn vertrek naar Alkmaar. "AZ staat heel goed bekend in Scandinavië. Ik heb geen moment getwijfeld om voor AZ te kiezen. Ik ben dan ook trots om vanaf vandaag onderdeel uit te maken van de club. Voor mijn ontwikkeling is dit een perfecte stap", aldus de rechtsachter op de website van de Noord-Hollanders.

Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts is erg positief gestemd over de kersverse aanwinst en ziet met name het scorend vermogen van Witry als een grote 'plus'. "We wilden onszelf graag versterken met een rechtsback. Met de komst van Aslak zijn alle posities in de verdediging weer kwalitatief dubbel bezet. Hij gaat de concurrentie aan met onze andere backs. Aslak is een speler die past in onze manier van spelen. Los van zijn verdedigende kwaliteiten, is hij ook sterk aan de bal en brengt hij aanvallende impulsen met zich mee. Hij heeft bewezen over scorend vermogen te beschikken, wat – zeker als vleugelverdediger- een extra wapen is", aldus Huiberts.