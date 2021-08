Voormalig talent van Ajax, Real Madrid en Barcelona stopt op 25-jarige leeftijd

Woensdag, 4 augustus 2021 om 11:09 • Jeroen van Poppel

James Efmorfidis stopt per direct als profvoetballer, zo laat de 25-jarige aanvaller weten aan het Brabants Dagblad. Efmorfidis speelde afgelopen seizoen voor RKC Waalwijk en liet daar afgelopen week zijn contract al ontbinden. Nu heeft de Grieks-Nederlandse speler besloten om niet op zoek te gaan naar een nieuwe club. De reden voor het vroege beëindigen van zijn carrière is aanhoudend blessureleed.

Afgelopen seizoen begon Efmorfidis bij RKC onder Fred Grim als basisspeler, maar raakte al na drie wedstrijden zwaar geblesseerd. Hij wist daarvan te herstellen en speelde vanaf begin januari opnieuw vier Eredivisie-duels voor de Waalwijkers, waarna het noodlot opnieuw toesloeg. Efmorfidis kwam daarna niet meer in actie en eindigde dus op zeven wedstrijden voor RKC.

Tegenover het Brabants Dagblad laat Ermorfidis weten dat hij aan het werk gaat met food-reforestation. "Dat houdt in dat je bomen plant, die iets teruggeven qua eten. Vaak wordt de grond daar vruchtbaarder van en dat zorgt ervoor dat er meer CO2 uit de lucht gehaald wordt", legt hij uit over zijn nieuwe stap in zijn loopbaan.

Efmorfidis speelde in zijn jeugd verdeeld over twee periodes bij Ajax, maar wist uiteindelijk niet door te breken in Amsterdam. Daartussenin bracht de vleugelaanvaller ook enkele jaren door in de jeugdafdeling van Real Madrid en Barcelona. In 2015 werd hij opgepikt door AZ, maar in Alkmaar wist hij niet door te breken tot het eerste elftal. Via het Griekse AEL Larissa kwam Efmorfidis bij Almere City FC, waarvoor hij 14 goals en 1 assist produceerde in 53 officiële duels. Ook in Flevoland werd hij veelvuldig achtervolgd door blessures.