Hoe Jergé Hoefdraad zowel De Jong, Van de Beek als De Ligt zijn hielen liet zien

Maandag, 2 augustus 2021 om 17:13 • Dominic Mostert

Uit de voetballerij stromen de reacties binnen na het overlijden van Jergé Hoefdraad. Zijn oude clubs RKC Waalwijk, SC Cambuur, Almere City en SC Telstar hebben met grote droefenis kennisgenomen van het overlijden van de oud-aanvaller, zo schrijven ze in een reactie op sociale media. Zondagochtend, rond de klok van 06.00 uur, werd Hoefdraad door zijn hoofd geschoten bij een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam. De politie denkt dat hij een ruzie wilde sussen. Maandagmiddag werd bekend dat zijn verwondingen hem fataal zijn geworden.

Hoefdraad, geboren op 17 juli 1986 in Amsterdam, werd in 1996 door Ajax overgeheveld uit de jeugdopleiding van FC Abcoude. Hij speelde tot 2004 op De Toekomst en stapte daarna over naar de jeugdopleiding van RKC Waalwijk. Voor die club debuteerde hij op 10 augustus 2007 in de toenmalige Jupiler League tegen het toenmalige FC Omniworld (2-2). Hij speelde in augustus 2007 nog drie competitiewedstrijden, tegen ADO Den Haag (2-2), FC Zwolle (0-0) en Helmond Sport (2-1 zege). Hoefdraad, destijds 21 jaar, zat vervolgens niet meer bij de wedstrijdselecties. Hij tekende in 2009 bij FC Omniworld en bleef daar tot 2011, toen hij overstapte naar Telstar. Na 61 officiële optredens in Telstar keerde Hoefdraad in 2013 weer terug in Almere.

Ditmaal bleef hij twee seizoenen actief bij Almere City, waarna hij per 2015/16 uitkwam voor SC Cambuur. De transfer naar Friesland betekende voor Hoefdraad zijn vuurdoop in de Eredivisie. Hij miste echter groot deel van het seizoen door een gescheurde achillespees, waardoor hij op 31 januari 2016, in de derby tegen sc Heerenveen (0-1 nederlaag), pas kon debuteren voor zijn nieuwe club. In het restant van het seizoen zou hij nog zeven keer in actie komen in de Eredivisie, waaronder in een duel met Ajax (0-1 nederlaag). Zijn enige doelpunt in de Eredivisie maakte Hoefdraad op 17 april 2016, uit tegen NEC (2-1 nederlaag), toen hij de eindstand bepaalde door Brad Jones te passeren vanaf de zestienmeterlijn. In dat seizoen degradeerde Cambuur uit de Eredivisie, waardoor Hoefdraad terugkeerde op het tweede niveau.

Het enige Eredivisie-doelpunt van Jergé Hoefdraad is te zien vanaf minuut 4:37

Op 15 december 2016 speelde Hoefdraad in dienst van Cambuur tegen Ajax. Het was een unieke kans om zijn kwaliteiten te laten zien tegen zijn oude club en van die mogelijkheid maakte hij gebruik. In de twintigste minuut reageerde Hoefdraad attent op een slechte pass van Frenkie de Jong: de aanvaller nam de bal op het middenveld over, draaide weg bij Donny van de Beek, sprintte voorbij Matthijs de Ligt en zette Martijn Barto met een steekpass voor het doel. De spits passeerde Diederik Boer en opende de score; uiteindelijk zou Cambuur met 2-1 winnen. Barto maakte beide doelpunten en had Hoefdraad nog een assist kunnen bezorgen, als hij iets zorgvuldiger was in de afronding bij een grote kans in minuut 72.

De assist van Jergé Hoefdraad tegen Ajax is te zien vanaf minuut 1:05.

Na twee jaar in Leeuwarden keerde Hoefdraad opnieuw terug in Almere, waar hij aan zijnderde dienstverband begon. Dat duurde tot en met het seizoen 2018/19. Met een totaal van 153 gespeelde wedstrijden, verdeeld over drie termijnen, mocht Hoefdraad zich een clubicoon van Almere City noemen. Slechts twee spelers kwamen vaker in actie voor de club: Ricardo Kip (170 keer) en Damon Mirani (180 keer) Hoefdraad nam na zijn profloopbaan een pauze en zou vanaf volgend seizoen aan de slag gaan bij de amateurclub de Volewijckers op het vierde niveau. Hoefdraad liet zich door zijn vrienden overhalen om terug te keren op het veld, vertelde hij in maart aan Het Amsterdamsche Voetbal. "In principe was het voor mij niet meer de bedoeling om te voetballen, maar dit leek me een leuk idee. Binnen een paar dagen was het geregeld, waardoor ik na de zomer weer lekker voetbal", blikte hij vooruit.

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van oud-speler Jergé Hoefdraad. Namens onze hele club wensen wij alle nabestaanden veel sterkte. Jergé, rust zacht???? — Almere City FC (@AlmereCityFC) August 2, 2021

"Ik ben de profvoetballerij gewend, dus ik wil natuurlijk wel winnen. Daar gaan we volgend seizoen alles voor doen", sprak Hoefdraad, die aankondigde hard te gaan werken aan zijn conditie. "De gym is al een tijdje gesloten, waardoor mijn conditie ongetwijfeld achteruit is gegaan. Maar dat komt allemaal goed." Hoefdraad speelde in zijn gehele carrière 273 officiële wedstrijden, waarin hij 28 keer scoorde en 59 assists gaf. Hij was inzetbaar op alle posities in de voorhoede, maar speelde het vaakst als linksbuiten. Hij stond bekend als een dribbelaar met een goede trap.