Matheus Cunha schiet Olympische droom Egypte aan duigen

Zaterdag, 31 juli 2021 om 13:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:55

Titelverdediger Brazilië heeft de jacht op wederom een gouden medaille op de Olympische Spelen zaterdagmiddag succesvol voortgezet. De ploeg van bondscoach André Jardine was met 1-0 te sterk voor Egypte en bereikte daarmee de halve finale. Matheus Cunha kroonde zich tot man van de wedstrijd met de enige treffer. Antony begon in de basis en werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald. Brazilië treft in de halve finale Mexico, dat later op de middag met 3-6 te sterk was voor Zuid-Korea.

Egypte plaatste zich enigszins verrassend voor de kwartfinale door in de groep onder meer Argentinië op doelsaldo voor te blijven. De laatste keer dat de Afrikaanse formatie de halve finale bereikte was echter alweer 57 jaar geleden. Bovendien wist Brazilië in zeven van de laatste acht edities de kwartfinale te overleven. In de beginfase van het duel kregen beide ploegen mogelijkheden om de score te openen. Zo kopte Akram Tawfik namens Egypte rakelings voorlangs en schoot Antony na een kwartier spelen maar net over.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op slag van rust wist Brazilië het lichte veldoverwicht alsnog om te zetten in de openingstreffer. Nadat Richarlison eerst nog een halve volley gestopt zag worden door doelman Ahmed El Shenawy, gold hij vijf minuten voor rust wel als aangever. De spits van Everton vond na een individuele actie Cunha op de rand van het strafschopgebied, waarna laatstgenoemde controleerde en met een bekeken bal de linkerhoek vond: 1-0. Diezelfde Cunha kreeg vroeg in de tweede helft de uitgelezen mogelijkheid om zijn productie te verdubbelen, maar zag zijn lob ternauwernood gekeerd worden. Niet veel later werd hij vervangen door Paulinho.

Ook in het tweede bedrijf was het Brazilië dat hoofdzakelijk de lakens uitdeelde. Desondanks waren de kansen een stuk spaarzamer. Een schot van afstand van Douglas Luiz eindigde naast en Paulinho werd op het laatste moment afgestopt door El Shenawy. Egypte probeerde in het laatste kwart van het duel met een slotoffensief wel een gelijkmaker te produceren door onder meer Nasser Mansi binnen de ploeg te brengen, maar was in aanvallend opzicht niet opgewassen tegen de kwalitatief sterkere Brazilianen. Het laatste wapenfeit van Salah Mohsen werd gekeerd door Santos.