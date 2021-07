Remko Bicentini ziet Gold Cup-droom in minuut 99 uiteenspatten: ‘Pijnlijk’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 17:32 • Chris Meijer • Laatste update: 17:34

Het Canada van assistent-bondscoach Remko Bicentini is er niet in geslaagd om de finale van de Gold Cup te bereiken. De Canadezen gingen in het NRG Stadium van Houston met 2-1 onderuit tegen Mexico door een doelpunt van Héctor Herrera in de negende minuut van de blessuretijd. Bicentini noemt de uitschakeling op de drempel van de finale ‘pijnlijk en zuur’.

Canada plaatste zich ten koste van Costa Rica voor de halve finale, terwijl Mexico in de kwartfinale afrekende met Honduras. Orbelin Pineda opende kort na rust de score vanaf de strafschopstip. Canada kwam na een klein uur spelen op gelijke hoogte door een doelpunt Tajon Buchanan. Uiteindelijk bezorgde Mexico - waar Ajacied Edson Álvarez een basisplaats had en PSV’er Érick Gutiérrez als invaller binnen de lijnen kwam - zichzelf in de negende minuut van de blessuretijd een finaleplek, nadat Carlos Salcedo met 65 minuten op de klok een penalty had gemist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Herrera bracht het NRG Stadium, dat grotendeels gevuld was met Mexicaanse fans, in de negende minuut van de eigenlijk zeven minuten tellende blessuretijd in vervoering door de winnende treffer binnen te schuiven. Ondanks dat Bicentini tevreden is met het optreden van Canada, overheerst het zure en pijnlijke gevoel na afloop. Mexico gaat het nu komende maandag om 02.30 uur Nederlandse tijd in het Allegiant Stadium van Las Vegas in de finale opnemen tegen gastland de Verenigde Staten, dat eerder in het toernooi met 1-0 te sterk was voor Canada.

Canada treft grote rivaal: ‘Het is hetzelfde als Nederland - België’

Voetbalzone sprak afgelopen week uitgebreid met Remko Bicentini over de Gold Cup, de WK-kwalificatie en zijn werk bij Canada. Lees artikel

Voor Canada wacht nu in september de start van de WK-kwalificatiecyclus. Met El Salvador, Honduras, de Verenigde Staten, Panama, Mexico, Costa Rica en Jamaica wordt er dan gestreden om drie directe tickets voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer vier van de finalepoule krijgt via een intercontinentale play-off nog een kans. “Het is een leuke fase waar je in zit, omdat je erachter komt waar je staat. Het is ook een goede voorbereiding op de finalepoule om het WK-ticket die in september begint. Het zijn hele nuttige, goede wedstrijden die je gaat krijgen”, zei Bicentini over het belang van de Gold Cup voor de WK-kwalificatiecyclus. Daarin zullen sterspelers Alphonso Davies (Bayern München), Jonathan David (Lille OSC), Atiba Hutchinson (Besiktas) overigens vermoedelijk weer van de partij zijn, nadat zij de Gold Cup om uiteenlopende redenen lieten schieten.