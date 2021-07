‘Dat we nu deze resultaten boeken en om een WK-ticket spelen, zegt wel wat’

Remko Bicentini is momenteel voor de derde keer in zijn carrière actief op de Gold Cup. Waar hij edities van 2017 en 2019 meemaakte als bondscoach van Curaçao, fungeert de 53-jarige Wijchenaar momenteel als assistent bij de nationale ploeg van Canada op het kampioenschap voor landen uit de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. Canada is door overwinningen op Martinique en Haïti reeds zeker van een plek in de kwartfinale en gaat zondagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd nog met aartsrivaal Amerika uitmaken wie eerste eindigt in de poule. Een eindzege in de Gold Cup en een WK-deelname: over anderhalf jaar zou het zomaar op de cv van Bicentini kunnen staan.

Bicentini staat net aan het ontbijtbuffet. “Het is hier allemaal over de top. Het is Amerika, je bestelt een kop koffie en krijgt drie kannen. Nee, daar ontbreekt niks aan”, lacht hij vanuit Kansas City, waar Canada in het Children's Mercy Park al zijn groepswedstrijden afwerkt. Een dag eerder hebben de Canadezen moeiteloos afgerekend met Haïti, dat door doelpunten van Cyle Larin (tweemaal), Stephen Eustáquio en Junior Hoilett met 1-4 verslagen werd. Martinique werd in het openingsduel al met dezelfde cijfers verslagen, waardoor een plek in de kwartfinale nog voor de laatste groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten al zeker is. “Je kunt altijd beter, maar aan de andere kant teken je vooraf als je twee keer met 4-1 wint. Het zit gewoon heel goed in elkaar.”

Canada reisde om uiteenlopende redenen zonder Alphonso Davies (Bayern München), Jonathan David (Lille OSC), Atiba Hutchinson (Besiktas), Milan Borjan (Rode Ster Belgrado) en Scott Arfield (Rangers) af naar de Verenigde Staten voor de Gold Cup. “Jawel, dat was zeker een gigantische tegenvaller. Zeker voor die jongens zelf. Maar de bondscoach heeft een duidelijke speelwijze, die voor iedereen echt heel goed te begrijpen is en zo trainen we ook. Als de spelers het begrijpen, is het makkelijker jongens in te passen”, relativeert Bicentini. “Iemand als Alphonso Davies, Jonahtan David of Atiba Hutchinson schrijf je alleen als eerste op het formulier, bij wijze van spreken. Maar je ziet nu op de Gold Cup dat ondanks dat zij er niet bij zijn, je met klinkende cijfers dit soort wedstrijden kan winnen. Natuurlijk ben je sterker in het geheel als die jongens erbij zijn, maar het wordt fantastisch opgevangen. Dat zegt ook wat over de breedte van de selectie.”

Overigens is Canada niet het enige land dat de nodige grote namen moet missen, want bij de Verenigde Staten zijn onder meer Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) en Sergiño Dest (Barcelona) niet van de partij. Desondanks won ook Amerika zijn eerste twee wedstrijden - met 1-0 van Haïti en met 1-6 van Martinique - en daardoor staat in de laatste groepswedstrijd alleen nog de eerste plek in Groep B op het spel. En vooral de eer. Want als er een land is van wie Canada dolgraag wil winnen, is het wel buurman Amerika. Al helemaal in een met Amerikanen gevuld Children’s Mercy Park.

Bicentini met Alphonso Davies, die op deze Gold Cup niet van de partij is.

“Het is hetzelfde als Nederland - België of Nederland - Duitsland, daar kijkt iedereen naar uit. Aan de andere kant: het voordeel is dat we beide al geplaatst zijn. Dat maakt de wedstrijd niet minder interessant, maar je krijgt een iets andere wedstrijd als wanneer je moet winnen om de kwartfinale te halen. We hebben te maken met spelers die al een gele kaart hebben opgelopen. Pak je nog een gele kaart, ben je automatisch geschorst. Dat zijn dingen die nu meespelen en waarmee je rekening houdt. Amerika wil ontzettend graag winnen van Canada en andersom ook, dus het zal zeker een beladen duel worden”, zo legt Bicentini uit. In de kwartfinale wacht dan een ontmoeting met de winnaar of nummer twee van Groep C, de poule waarin Suriname reeds uitgeschakeld is en Costa Rica en Jamaica nog strijden om de eerste plek.

“Costa Rica is een land dat altijd WK’s speelt en een enorme bagage heeft. Dat zijn goede krachtmetingen. Het is een leuke fase waar je in zit, omdat je erachter komt waar je staat. Het is ook een goede voorbereiding op de finalepoule om het WK-ticket die in september begint. Het zijn hele nuttige, goede wedstrijden die je gaat krijgen”, benadrukt de assistent-bondscoach van Canada. De Canadezen verzekerden zich in juni van deelname aan de finalepoule van de WK-kwalificatiecyclus in de CONCACAF. In de eerste ronde werd in een groep afgerekend met Suriname, Bermuda, Aruba en de Kaaimaneilanden. Canada en Suriname streden in de laatste groepswedstrijd nog samen om een ticket voor de volgende ronde. Met een afgetekende 4-0 zege werd er een hardhandig een einde gemaakt aan de WK-droom van Suriname, waarna Canada in de tweede ronde Haïti uitschakelde.

Bicentini met John Herdman, de bondscoach van Canada.

“Ik ken als geen ander de landen in de CONCACAF en Suriname al helemaal, omdat veel spelers in Nederland spelen. Individueel staat er een fantastisch geheel, alleen het verschil zit ‘m in de bagage op internationaal niveau”, zegt Bicentini over Suriname, dat momenteel ook voor het eerst van de partij is op de Gold Cup. “Die situatie heb ik met Curaçao ook meegemaakt. Op een gegeven moment vorm je een geheel en raak je gewend aan wedstrijden op internationaal niveau. Dat was nu ook het verschil tussen Canada en Suriname. Met Canada spelen we al langer bij elkaar, hebben we topwedstrijden gespeeld en daardoor zijn er al wat automatismen in geslepen. Het is logisch dat dit bij Suriname nog niet het geval is, zij zijn groeiende en komen uiteindelijk ook in die situatie terecht. De WK-kwalificatie en de Gold Cup vormen een fantastische ervaring, daar kunnen ze uit putten voor de toekomst. Het is een startpunt voor de weg omhoog en in die fase gaat Suriname ook komen, daar ben ik heilig van overtuigd.”

Ook Curaçao - dat wegens een corona-uitbraak niet op de Gold Cup actief is - haalde de laatste fase van de WK-kwalificatiecyclus niet, nadat Panama over twee wedstrijden te sterk was. “Dat was zeker leuk geweest en dat had ik gehoopt voor Curaçao, want mijn hart ligt daar absoluut”, vertelt Bicentini, die liefst veertien jaar op Curaçao werkte. Ondanks een nog tot het WK van 2022 lopend contract moest hij een jaar geleden wijken voor Guus Hiddink na vier jaar bondscoach te zijn geweest. Er dienden zich vervolgens verschillende opties aan, maar Bicentini besloot aan de slag te gaan als assistent van bondscoach John Herdman bij Canada. “Er waren wat andere opties, maar dit is een groot land met een topsportcultuur. Aan de andere kant: ik heb hier niet voor gekozen. Het liefst zou ik Curaçao trainen. Nu ook nog. Maar ik krijg de erkenning van andere landen voor wat we de afgelopen jaren hebben gepresteerd, daar ben ik heel blij mee. Dit is hartstikke mooi, met een goede groep en goede trainers. Ik ben blij dat ik onder John (Herdman, red.) kan werken, hij is een geweldige coach en heeft het Canadese team de afgelopen jaren tot een fantastisch geheel gemaakt. Het is een geweldige ervaring om dit mee te maken.”

Canada is een land dat behoorlijk in de lift zit, want sinds 2016 steeg het maar liefst 47 plekken op de FIFA-ranglijst. “De resultaten bepalen een hoop. Je kunt goede spelers hebben, maar als de resultaten uitblijven, heb je nog niks. Haïti is een goed voorbeeld: dat is een lastige, sterke tegenstander met spelers die in goede Europese competities spelen. We hebben recent drie keer tegen hen gespeeld en drie keer een uitstekend resultaat geboekt. Natuurlijk zijn er verschillen met ploegen als Amerika en Mexico. Maar dat we nu deze resultaten boeken en de finalepoule voor een WK-ticket gaan spelen, zegt wel wat over Canada.” Vanaf september gaat Canada met El Salvador, Honduras, de Verenigde Staten, Panama, Mexico, Costa Rica en Jamaica strijden om drie directe tickets voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer vier van de finalepoule krijgt via een intercontinentale play-off nog een kans.

De recente resultaten zorgen ervoor dat het voetbal in het normaal door ijshockey gedomineerde Canada langzaam maar zeker begint te leven. “Het is jaren geleden anders geweest, maar nu leeft het wel in Canada. Dat geeft aan dat je in de lift zit. We schrijven met Canada historie na historie: in de WK-kwalificatie wonnen we met 11-0 van de Kaaimaneilanden, de grootste overwinning ooit. Nu zijn we acht wedstrijden op rij ongeslagen. Er zit een hele mooie lijn in”, knikt Bicentini. Wordt er in Canada al verwacht dat de Gold Cup wordt meegenomen naar huis? Bicentini begint te lachen. “We verwachten zelf ook dat we met de Gold Cup naar huis komen. Je gaat van fase naar fase, maar het absolute doel is dit toernooi winnen en daar doen we alles voor. Vooraf kun je een hoop willen en je moet het maar waarmaken, maar al met al zijn we goed op weg. We hebben een doelstelling en zijn er heilig van overtuigd dat we die kunnen halen. Dat leeft ook enorm binnen de groep.”