Watford komt met statement over gebeurtenissen omtrent Steven Berghuis

Donderdag, 29 juli 2021 om 17:46 • Laatste update: 18:07

Watford heeft donderdag zijn steun uitgesproken voor Steven Berghuis. De aanvaller werd de afgelopen weken bedreigd, nadat hij overstapte van Feyenoord naar Ajax. Berghuis speelde in het seizoen 2015/16 voor Watford, dat is geschrokken van de dreigende uitingen.

"We walgen van het antisemitisme na de transfer van voormalig Hornet Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax", schrijft de club die vorig seizoen promoveerde van de Championship naar de Premier League. "We staan achter Steven en herhalen ons zerotolerancebeleid richting alle vormen van discriminatie bij Watford, in het voetbal en in de maatschappij." Berghuis stond tussen 2015 en 2017 onder contract bij Watford en werd in zijn laatste seizoen verhuurd aan Feyenoord, waardoor hij slechts één seizoen voor de Engelse club uitkwam.

Tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Werder Bremen klonken eerder deze maand spreekkoren in De Kuip. "Hey Steven Berghuis, vieze vuile kankerjood, hey Steven Berghuis, val maar lekker dood", werd geroepen door aanwezige fans. Op sociale media ging een verwerpelijk spandoek rond waarop Berghuis op een lijst wordt geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn vermoord. In Rotterdam Crooswijk was een antisemitische muurschildering te zien waarop Berghuis werd afgebeeld als een jood gedurende de Tweede Wereldoorlog.

