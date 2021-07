‘Arsène Wenger is topkandidaat bij kwartfinalist van afgelopen EK’

Donderdag, 29 juli 2021 om 13:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:28

Zwitserland droomt na het vertrek van Vladimir Petkovic van Arsène Wenger als zijn nieuwe bondscoach, zo meldt Blick. De 71-jarige Fransman, die in dienst is van de FIFA, is volgens de Zwitserse krant een serieuze optie voor de plots vrijgekomen vacature bij Nati.

De Zwitsers moeten op zoek naar een vervanger voor Petkovic, die woensdag onverwachts tekende bij Girondins Bordeaux. Petkovic beleefde met Zwitserland een uiterst succesvol EK, waarin Frankrijk in een spectaculaire achtste finale met strafschoppen werd uitgeschakeld. In de volgende ronde was Spanje na verlenging te sterk. Zwitserland informeerde al bij Urs Fischer, maar de trainer van 1. FC Union Berlin liet aan Kicker weten geen belangstelling te hebben. Lucien Favre, die na zijn ontslag bij Borussia Dortmund werkloos is, wil nog niet terugkeren in het voetbal.

Na de afzeggingen van Fischer en Favre is de Zwitserse voetbalbond volgens Blick dus uitgekomen bij Wenger. De Fransman stopte in 2018 na 22 jaar als manager van Arsenal en werd daarna bij tal van clubs en landen genoemd, maar keerde nog niet terug. Wenger werkt sinds november 2019 als hoofd voetbalontwikkeling voor de FIFA. Hij spreekt naast Frans ook vloeiend Duits en Engels en zou daarmee goed passen bij Zwitserland, zo klinkt het.

Bovendien zou Wenger, die bij Arsenal twee jaar werkte met de Zwitserse aanvoerder Granit Xhaka, ideaal zijn als tussenpaus. Al over anderhalf jaar begint het WK in Qatar en in september moet Zwitserland vol aan de bak in de kwalificatiecyclus voor die eindronde. Het Alpenland zit in Groep C met Italië, Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen. Alleen de nummer één kwalificeert zich direct, terwijl de nummer twee doorstroomt naar de play-offs.