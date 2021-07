Hillsborough-ramp eist 32 jaar na dato het leven van 97e Liverpool-supporter

Donderdag, 29 juli 2021 om 07:24 • Daniel Cabot Kerkdijk

De Hillsborough-ramp van 15 april 1989 heeft ruim 32 jaar na dato een 97e slachtoffer gemaakt. Liverpool-supporter Andrew Devine, die bij de tragische gebeurtenis in Sheffield ‘levensveranderende verwondingen’ opliep, is deze week overleden. Devine stierf op 55-jarige leeftijd, zo maakte Liverpool woensdagavond laat bekend.

Aan het begin van een bekerwedstrijd tegen Nottingham Forest in het overvolle stadion van Sheffield Wednesday brak er paniek uit op de tribune waardoor veel Liverpool-fans onder de voet werden gelopen. Van hen kwamen er 94 ter plaatse om en nummer 95 overleed enkele dagen later in een ziekenhuis. Het 96e slachtoffer, de destijds achttienjarige Tony Bland, overleed vier jaar later.

Na 32 jaar is Divine toegevoegd aan de lijst mensen die aantoonbaar als gevolg van de ramp het leven hebben gelaten. Na de Hillsborough-ramp werd gedacht dat het zwaargewonde slachtoffer nog maximaal een half jaar te leven zou hebben. “We zijn gezegend dat we hem nog 32 jaar bij ons hebben kunnen houden”, benadrukt Liverpool.

De Hillsborough-ramp wordt jaarlijks op indrukwekkende wijze herdacht door Liverpool. Daarbij speelde het nummer 96, verwijzend naar het aantal slachtoffers, een prominente rol. Omdat de lijkschouwer heeft vastgesteld dat het overlijden van Devine een rechtstreeks gevolg is van de gebeurtenissen van 32 jaar geleden, komt daar nu een 97e naam bij.

Behalve de vele doden vielen er ook nog meer dan 750 gewonden. Na lang en gedegen nieuw onderzoek kwam een jury in 2016 tot de conclusie dat de tragedie te wijten was aan falen van de politie en niet aan dronken fans of hooligans. Zes van de verantwoordelijken werden een jaar later in staat van beschuldiging gesteld wegens onder meer ernstige nalatigheid met dodelijke gevolgen. De ramp had ook tot gevolg dat in de Engelse stadions de hekken werden weggehaald en er alleen nog zitplaatsen kwamen.