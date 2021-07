Ajax zet opnieuw streep door Open Dag en biedt alternatief aan

Dinsdag, 20 juli 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:58

De Open Dag van Ajax is vanwege de nieuwe ontwikkelingen in de coronacrisis van de agenda gehaald, zo brengt de Amsterdamse club dinsdagochtend naar buiten. De Ajax-leiding wil de supporters echter wel een alternatief bieden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In plaats van de Open Dag vinden nu op 5 en 6 augustus de Ajaxdroomdagen plaats, zo valt te lezen in de verklaring van het bestuur.

"Tijdens de Ajaxdroomdagen kunnen kinderen een actieve tour door de Johan Cruijff ArenA beleven. Hierin doorloop je langs het veld de verschillende fases van jeugdopleiding, tot het maken van je debuutgoal", zo laat Ajax dinsdag weten aan zijn achterban. Naast deze activiteiten wordt voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Leeds United op 4 augustus in de Johan Cruijff een stream met 'divers entertainment' aangeboden. De ontmoeting met de Premier League-club begint die dag om 20.15 uur.

In 2019 schrapte Ajax de jaarlijkse Open Dag vanwege de tropische hitte die Nederland destijds teisterde. Een jaar geleden ging het evenement niet door vanwege de coronamaatregelen die waren afgekondigd door de Nederlandse regering. Dit jaar zijn er meer clubs die de Open Dag hebben moeten schrappen. Onder meer Feyenoord meldde eerder deze maand dat het jaarlijkse gebeuren vanwege de coronaperikelen geen doorgang kon vinden.