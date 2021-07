Uruguay geschokt door overlijden van verdediger Williams Martínez (38)

Zondag, 18 juli 2021 om 21:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:31

Williams Martínez is op 38-jarige leeftijd overleden, zo maakt zijn club Villa Teresa uit Uruguay zondag bekend. De verdediger heeft volgens Uruguayaanse media zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Op verzoek van de spelersvakbond zijn de drie competitiewedstrijden in Uruguay die zondag op de planning stonden afgelast.

Martínez speelde in zijn rijke carrière voor clubs in Uruguay, Argentinië, Engeland, Frankrijk, Chili, Paraguay, Venezuela en Spanje. Hij werd in de tweede seizoenshelft van 2005/06 door het Uruguayaanse Defensor Sporting verhuurd aan West Bromwich Albion en speelde twee wedstrijden in de Premier League. Hij debuteerde in februari 2006 als invaller tegen Fulham (6-1 nederlaag) en scoorde in mei 2006 in het uitduel met Everton (foto), maar veroorzaakte ook een late strafschop die resulteerde in een 2-2 gelijkspel.

Martínez speelde in 2003 zijn enige interland voor Uruguay. Hij kwam in actie tijdens de finale van de Lunar New Year Cup, een vriendschappelijk toernooi dat jaarlijks rondom het Chinees Nieuwjaar wordt gespeeld en zowel landenteams als clubs bevat. Uruguay won de finale van Iran via strafschoppen. In Frankrijk kwam hij uit voor Valenciennes (Ligue 1) en Stade Reims (Ligue 2); in Spanje speelde hij in 2018/19 voor vierdedivisionist Asociación Deportiva Ceuta.

Het doelpunt van Martínez tegen Everton is te zien vanaf minuut 0:50.

In april van dit jaar sloot Martínez zich transfervrij aan bij de Uruguayaanse tweededivisionist Villa Teresa. Vorige maand speelde hij nog drie competitiewedstrijden voor de club. De centrale verdediger stond vervolgens aan de kant met het coronavirus. Zijn voormalig trainer Edgardo Arias rouwt om het verlies. Arias was de trainer van Villa Teresa, maar werd vrijdag uit zijn functie ontheven vanwege tegenvallende resultaten. "Ik sprak hem vrijdagavond nog. Daarom ben ik hier heel erg door geschokt", vertelt Arias aan de krant El Observador. "Hij grapte nog: 'Ze hebben niet eens gewacht tot ik terug was voordat je werd ontslagen'."

"We spraken een uur met elkaar. De sfeer was goed. Hij zou maandag of dinsdag weer kunnen aansluiten bij de groep. We hadden hem weliswaar 28 dagen niet meer gezien, maar we hadden wel regelmatig contact met hem. We hebben hem op iedere mogelijke manier gesteund tijdens zijn infectie. Hij was in quarantaine, maar zijn vrouw, schoonmoeder en drie dochters raakten tegelijkertijd ook besmet. Hij ging toen samen met hen in quarantaine. Daarom werd zijn quarantaine verlengd. Dat is de reden dat we hem al een tijdje niet hebben gezien bij de club."

Lamentamos con profundo dolor y conmoción el fallecimiento del jugador uruguayo Williams Martínez. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Q.E.P.D. pic.twitter.com/aQbQnV4ZH9 — AUF (@AUFOficial) July 18, 2021

"Niemand had dit kunnen voorzien. Je krijgt geen signalen uit iemands hoofd. Ieder persoon kan te maken krijgen met psychische problemen. Niemand weet hoe je de ziekte kunt overwinnen, als het zelfs niet lukt met de liefde van je drie dochters. Hij vertelde me lachend dat hij niet had verwacht dat ik ontslagen zou worden. Hij was een echte leider van de ploeg en besloot veertien dagen langer weg te blijven om zijn familie te steunen." Arias werkte vorig seizoen ook al met Martínez samen bij tweededivisionist Rampla Juniors en bewaart mooie herinneringen aan hun eerste ontmoeting.

"Ik weet nog dat ik hem op de eerste dag vertelde dat ik vereerd was om met een van de dinosauriërs van het Uruguayaanse voetbal te kunnen praten. Hij lachte en zei: 'Doe niet zo gemeen, ik ben pas 37'", blikt de trainer terug. Bij Rampla Juniors droeg Martínez de aanvoerdersband. "Ik maakte hem meteen de aanvoerder, omdat hij een leider was. Dit is heel moeilijk te bevatten. Ik was blij om hem mee te kunnen nemen naar Villa Teresa. We hebben het afgelopen anderhalf jaar samen veel meegemaakt. Ik ben enorm bedroefd. Ik heb een groot man en een fantastische vader mogen kennen. Het doet me veel pijn."

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl