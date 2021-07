Go Ahead Eagles gaat met Jacob Mulenga (37) de Eredivisie in

Zondag, 18 juli 2021 om 13:28 • Chris Meijer

Jacob Mulenga blijft nog minimaal een jaar bij Go Ahead Eagles, zo maakt de club uit Deventer via de officiële kanalen bekend. De 37-jarige spits arriveerde in oktober van het vorige jaar bij Go Ahead Eagles en zette zijn handtekening onder een tot deze zomer lopende verbintenis. Nu is besloten om nog minimaal een jaar langer met elkaar door te gaan, waardoor Go Ahead Eagles met Mulenga de Eredivisie in gaat.

“Ik voel me vereerd dat ik nog een jaar heb bijgetekend en met Go Ahead Eagles in de Eredivisie mag spelen”, zegt Mulenga op de website van Go Ahead Eagles. “Ik heb een goede relatie met de clubleiding van Go Ahead Eagles en de staf van de eerste selectie. Het was daarom voor mij een gemakkelijke keuze om bij de club te blijven. We hebben bij Go Ahead Eagles allemaal dezelfde strategie en doelstelling voor ogen en ik kijk heel erg uit naar de uitdaging die er in het seizoen 2021/22 voor de club in de Eredivisie ligt.”

“Ik heb vijf jaar met FC Utrecht in de Eredivisie gespeeld en weet precies wat we kunnen verwachten”, gaat de ervaren spits verder. “Natuurlijk besef ik dat Go Ahead Eagles als club geen groot budget heeft. Maar we hebben wél supporters die alles geven en daarom voor ons als spelers een reden zijn om óók alles te geven op het veld. Dat is waar het in voetbal om draait. Eén ding kan ik de supporters daarom alvast meegeven: we zullen elke wedstrijd met hartstocht en passie spelen en elk duel benaderen alsof het een finale is.”

Mulenga kwam vorig seizoen tot 31 wedstrijden voor Go Ahead Eagles, waarvan 14 als basisspeler en waarin hij 6 keer scoorde en 1 assist leverde. De club uit Deventer promoveerde met Mulenga in de gelederen als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. De 43-voudig Zambiaans international speelde eerder in het shirt van Afrisports, Châteauroux, RC Strasbourg, FC Utrecht, Adana Demirspor, Cangzhou Mighty Lions en Liaoning FC.