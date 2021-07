Jurriën Timber krijgt lachers op de hand met tweet aan adres van Sierd de Vos

Zaterdag, 17 juli 2021 om 09:33

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax werkte vrijdagavond een oefenwedstrijd af tegen Anderlecht. Het door de Amsterdammers met 0-2 gewonnen duel in Brussel werd live uitgezonden op Ziggo Sport, voor wie Sierd de Vos het commentaar verzorgde. De commentator zorgde voor lichte verbazing bij Jurrïen Timber, die met Oranje deelnam aan het EK, daardoor nog met vakantie is en het oefenduel op televisie volgde. “Waarom noemt Sierd me Justin?”, vroeg Timber zich tegen het einde van de wedstrijd af via Twitter. De tweet kan op de nodige respons, retweets en vooral likes rekenen.