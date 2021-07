Wanneer komen de Oranje Leeuwinnen in actie op de Olympische Spelen?

Vrijdag, 16 juli 2021 om 11:45 • Thijs Verhaar • Laatste update: 12:26

De Oranje Leeuwinnen zijn op woensdagochtend 7 juli met een 22-koppige selectie afgereisd naar Japan, waar een medaille op de Olympische Spelen het hoofddoel is. Nederland is de nummer drie van de wereld en is de favoriet in een poule met Zambia, China en Brazilië. Hieronder lees je alles wat je op voorhand over het toernooi moet weten om niets te hoeven missen van de Olympische reis.

Door Thijs Verhaar

Een uitdagende loting, maar wel een die Oranje ‘aan zijn stand verplicht’ om door te gaan naar de knock-outfase. Zo vatte bondscoach Sarina Wiegman het samen toen Brazilië, China en Zambia op 21 april uit de koker rolden bij de pouleverdeling. De Zuid-Amerikanen staan zevende op de wereldranglijst, de Aziaten veertiende en het Afrikaanse land is de nummer 104 van de wereld en daarmee de underdog in Groep F. “De laatste toernooien hebben we een hoog niveau gehaald en kwamen we tot de finale. Als we dat niveau opnieuw halen, moeten we die poulefase inderdaad doorkomen”, aldus Wiegman.

De bondscoach benadrukt echter dat het nog allemaal wel even moet gebeuren tegen drie afwisselende tegenstanders met compleet andere speelstijlen. Brazilië beschikt volgens Wiegman over veel talent, ervaring en snelheid. De ploeg heeft de zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar Marta als boegbeeld en speelde eind 2020 met 0-0 gelijk in een oefenduel tegen Oranje, al merkt Wiegman wel op dat de Leeuwinnen toen al 110 dagen niet bijeen waren geweest door afgelaste wedstrijden in coronatijd. Het via de play-offs geplaatste China moet het hebben van de discipline, terwijl Zambia door Wiegman wordt omschreven als ‘onvoorspelbaar, athletisch en minder gestructureerd’.

Vanwege de lage plaats op de wereldranglijst lijken de Zambianen als eerste Olympische tegenstander een ideale opwarmer voor het grotere werk, maar Wiegman waakt voor onderschatting. “Ik staar me niet blind op de wereldranking. Zij hebben zich geplaatst namens Afrika en landen als Kameroen en Zuid-Afrika niet”, waarschuwt de bondscoach, die weet dat alle nummers 1 en 2 van een groep naar de kwartfinales gaan met twee van de drie beste nummers 3. Poulewinst is echter het devies om toptegenstanders zo lang mogelijk te ontwijken.

Als Nederland de groepsfase onverhoopt niet wint, bestaat er een kans dat het al in de kwartfinale uitkomt tegen de Verenigde Staten. Team USA won in 2019 de WK-finale van de Oranje Leeuwinnen en geldt op dit toernooi ook als topfavoriet. Al helemaal omdat regerend Olympisch kampioen Duitsland zich niet heeft geplaatst. Indien Nederland eerste wordt in de poule, is de nummer twee uit Groep G de volgende tegenstander, bij een tweede plaats neemt men het op tegen de nummer twee uit Groep E en bij een derde plaats kan er een directe confrontatie met de poulewinnaar van Groep E of Groep G volgen, mits Nederland dan nog wel een van de twee beste nummers drie is.

Wanneer spelen de Oranje Leeuwinnen?

De eerste groepswedstrijd voor Nederland wordt op woensdag 21 juli gespeeld tegen Zambia; aanvang 13.00 uur Nederlandse tijd. Drie dagen later volgt op zaterdag 24 juli de confrontatie met Brazilië, ook om 13.00 uur. De derde en laatste groepswedstrijd tegen China vindt op dinsdag 27 juli plaats met aanvangstijd 13.30 uur. Vervolgens staan alle kwartfinales ingeroosterd op vrijdag 30 juli, de halve finales op maandag 2 augustus, de troostfinale op donderdag 5 augustus en de grote finale op vrijdag 6 augustus.

De volledige Oranje-selectie

Oranje is met een 22-koppige selectie afgereisd naar Japan, waaronder vier reserves die alleen in geval van ernstige blessures of calamiteiten aan de wedstrijdselectie kunnen worden toegevoegd. Wiegman heeft ervoor gekozen om keeper Loes Geurts, middenvelders Inessa Kaagman en Anouk Dekker, plus aanvaller Renate Jansen aan te wijzen als reserves. Achttien anderen maken wel direct kans op speeltijd in het Olympische toernooi:

Doelvrouwen: Sari van Veenendaal (PSV), Lize Kop (Ajax).

Verdedigers: Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea), Lynn Wilms (FC Twente.

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Sisca Folkertsma (Bordeaux), Jackie Groenen (Manchester United), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax).

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Lieke Martens (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg).

Beoogde basiselftal

Exact een week voor de start van het toernooi speelden de Oranje Leeuwinnen een besloten oefenduel tegen Canada (3-3). Deze wedstrijd kwam in de plaats van het beoogde uitzwaaiduel tegen Zuid-Afrika, dat geen doorgang kon vinden vanwege meerdere coronabesmettingen aan Zuid-Afrikaanse zijde. In Japan werd daarom op niveau getest tegen Canada, waarbij Wiegman haar beoogde basiself liet spelen in een vertrouwde 4-3-3-formatie. Van Veenendaal verdedigde het doel, met Folkertsma, Nouwen, Van der Gragt en Janssen voor zich in de defensie. Het middenveld werd gevormd door Groenen, Van de Donk en Spitse, terwijl Roord, Miedema en Martens het aanvalstrio formeerden.

Bondscoach Sarina Wiegman zwaait na de Olympische Spelen af bij de Oranje Leeuwinnen.

Laatste kunstje voor Wiegman

Voor bondscoach Sarina Wiegman wordt het overigens haar laatste kunstje bij de Oranje Leeuwinnen. Ze stapt na de Olympische Spelen over naar de nationale damesploeg van Engeland. De bondscoach leidde Oranje in 2017 naar de Europese titel in eigen land en in 2019 kwam daar nog een fraaie zilveren plak bij op het WK. Een Olympische medaille kan de kers op de taart worden voor de 104-voudig international, die als coach al tweemaal werd uitgeroepen tot beste trainster ter wereld. Ze wordt bij het Nederlands elftal opgevolgd door de Engels-Amerikaanse coach Mark Parsons van de Amerikaanse topclub Portland Thorns.