Positief geluid vanuit UEFA voor Danny Makkelie en Björn Kuipers

Donderdag, 15 juli 2021 om 12:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:39

Roberto Rosetti, de hoogste scheidsrechtersbaas van de UEFA, verdedigt de beslissingen die Danny Makkelie en Björn Kuipers namen in respectievelijk de halve finale en de eindstrijd van het EK. Met name Makkelie kreeg een vrachtlading aan kritiek vanwege de penalty die hij toekende aan Engeland na licht contact tussen Raheem Sterling en de Deense verdediger Joakim Maehle. "Dat is geen schandaal", zegt Rosetti tegenover the Guardian.

Onder meer Arsène Wenger en José Mourinho zeiden na afloop van de halve finale tussen Engeland en Denemarken dat Makkelie absoluut naar de zijkant gehaald had moeten worden door Pol van Boekel, de VAR van dienst. "Dit was absoluut geen strafschop", zei Mourinho. "Nooit. Deze beslissing van de scheidsrechter, op dit niveau, ik begrijp er niets van." Wenger voegde daaraan toe: "Ik begrijp niet waarom de VAR in situaties als deze de scheidsrechter niet roep om naar het scherm te gaan. Op zo'n moment moet de arbiter absoluut zeker van zijn beslissing zijn."

Rosetti, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de UEFA, kijkt anders tegen de situatie aan. "Makkelie zag dat de nummer vijf (Maehle, red.) de bal niet speelde en dat hij contact maakte met het rechterbeen van de Engelse speler (Sterling, red.)", aldus de Italiaanse oud-scheidsrechter. "De VAR bevestigde die bevindingen: de verdediger raakte de bal niet. Over de intensiteit van het contact kunnen we altijd discussiëren, maar we willen altijd dat de scheidsrechter centraal staat in het besluitvormingsproces."

Kuipers kwam in Engeland onder vuur te liggen vanwege het besluit om Jorginho de 114de minuut van de EK-finale geel te geven in plaats van rood. De Italiaanse middenvelder raakte in duel met Jack Grealish eerst de bal maar kwam daarna met zijn schoen hard terecht op de binnenkant van de knie van de Engelsman. "Zulk gedrag moet gewoon een rode kaart opleveren", zei Frank Lampard na afloop. Ook Alan Shearer was die mening toegedaan. "Het was een roekeloze actie en ook nog eens gevaarlijk voor de tegenstander", aldus Shearer. "Het was echt over de top en daarom een rode kaart waard."

Can someone explain why Jorginho is rolling around? #ITAENG pic.twitter.com/p2vTihNrJd — Jaja (@JajaBred) July 11, 2021

Ook in dit geval is Rosetti het niet eens met de analisten. "Kuipers zag dat Jorginho de bal probeerde te spelen", weet de scheidsrechtersbaas. "Je kunt zien dat hij zijn rechtervoet op de bal zette, waarna zijn voet er vanaf glijdt en er een tweede contact volgt op het been van Grealish. De scheidsrechter legde contact met de VAR om uit te leggen wat hij had gezien. Het is de taak van de VAR om perfect te controleren of de arbiter het goed gezien heeft. Als de bal niet geraakt was, maar Jorginho direct op het been stond, zou de beslissing worden teruggedraaid."