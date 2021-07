Brych volgt voorbeeld Kuipers niet en stopt: ‘Kan dit niet nóg een keer’

Donderdag, 15 juli 2021 om 08:48 • Rian Rosendaal

Felix Brych heeft enkele dagen na het EK besloten om af te zwaaien als internationaal scheidsrechter. De 45-jarige Duitser zal dus niet te bewonderen zijn op het WK van 2022 in Qatar. Brych laat in een interview met Kicker weten dat hij het niet nog een keer kan opbrengen om zich wekenlang te focussen op een grote eindronde. Hij blijft overigens wel gewoon duels fluiten in de Bundesliga.

"Tijdens het EK heb ik wekenlang de focus gehad, wat ook nodig is om op zo'n toernooi succesvol te zijn", zo laat Brych donderdag weten. "Maar ik kan dat niet nóg een keer doen. Ik heb dus besloten om na dit jaar geen grote toernooien meer te fluiten. Succes hebben op een groot toernooi ontbrak nog op mijn wensenlijstje. Het voelt nu alsof mijn loopbaan helemaal af is", aldus de arbiter uit Duitsland, die op het afgelopen EK een record vestigde.

Brych had op de door Italië gewonnen eindronde de leiding over maar liefst vijf wedstrijden, een prestatie die nog niet eerder door een scheidsrechter was geleverd. De Duitse toparbiter begon het EK met het duel tussen Nederland en Oekraïne (3-2), waarna in de poulefase het treffen tussen Finland en België (0-2) volgde. In de achtste finale stuurde de UEFA hem naar België-Portugal (1-0) en in de kwartfinale naar Oekraïne-Engeland (0-4). Brych sloot het EK af met de ontmoeting tussen Italië en Spanje (winst Italië na strafschoppen) in de halve finale.

De leeftijdsgrens in de Bundesliga ligt op 47 jaar, waardoor Brych in eigen land nog maximaal twee jaar kan fluiten. Hij floot in 2014 de finale van de Europa League tussen Sevilla en Benfica en in 2017 de eindstrijd van de Champions League tussen Real Madrid en Juventus. Björn Kuipers liet deze week overigens weten wél door te gaan als internationaal scheidsrechter. "Zo ver ben ik nog niet", zei de arbiter die zondag de EK-finale floot.