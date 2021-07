NAC Breda zoekt niet ver voor opvolger van Maurice Steijn

Woensdag, 14 juli 2021 om 11:22 • Yanick Vos

Edwin de Graaf is de nieuwe hoofdtrainer van NAC Breda. De club uit de Keuken Kampioen Divisie bevestigt woensdagochtend dat de 41-jarige oefenmeester de opvolger is van Maurice Steijn. Het wordt de eerste klus voor De Graaf als eindverantwoordelijke. Afgelopen seizoen was hij nog als assistent-trainer actief in het Rat Verlegh Stadion.

De Graaf is sinds kort in het bezit van zijn UEFA Pro-diploma, waardoor hij gerechtigd is om hoofdtrainer te zijn op het hoogste niveau. Bij de start van de voorbereiding werd De Graaf door NAC al voor de groep gezet. De clubleiding heeft nu besloten dat De Graaf in ieder geval voor dit seizoen de hoofdtrainer is. “We hebben afgelopen seizoen van dichtbij kunnen zien wat Edwin in zijn mars heeft. Hij kent de weg die we zijn ingeslagen en we zijn dan ook blij te kunnen melden dat Edwin onze nieuwe hoofdtrainer is”, aldus algemeen directeur Mattijs Manders.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De nieuwe trainer is allesbehalve een onbekende in Breda. Als voetballer maakte hij tussen 2006 en 2010 deel uit van de NAC-selectie. Verder droeg hij de shirts van RBC Roosendaal, Feyenoord, Hibernian en Excelsior. “Persoonlijk ben ik erg blij met het vertrouwen van de club om mij hoofdtrainer te maken”, reageert de nieuwe trainer op de clubwebsite. “Ik ken NAC natuurlijk erg goed. Niet alleen vanuit mijn tijd als speler, maar ook van afgelopen jaar als assistent. Ik zie erg uit naar mijn eerste klus als hoofdtrainer.”