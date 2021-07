Bordeaux keert twee weken na degradatie terug in de Ligue 1

Girondins de Bordeaux degradeert toch niet naar de Ligue 2, meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De Franse club werd twee weken geleden terug gezet naar het tweede niveau in Frankrijk wegens financiële problemen, maar kan gewoon actief blijven op het hoogste niveau. de DNCG heeft de beslissing teruggedraaid nadat de zesvoudig kampioen van Frankrijk tegen de straf in beroep ging. Zakenman Gerard Lopez heeft de club weten te behoeden voor de eerste degradatie in dertig jaar.

Bordeaux stond flink in het rood door het terugtrekken van de meerderheidsaandeelhouder in het afgelopen seizoen. Hierdoor kon de traditieclub aanvankelijk de kosten niet meer dragen. De DNCG, de zogeheten financiële politieagent van het Franse voetbal, besloot de club daarop te verbannen van de Ligue 1. Na een presentatie van Lopez heeft de DNCG bij nader inzien besloten de degradatie in te trekken. Ook Angers, dat eveneens werd verbannen van het hoogste niveau wegens financiële problemen, blijft voor de Ligue 1 behouden.

"We hebben overeenstemming bereikt", schrijft een opgewekte Lopez maandagavond in een persbericht. "Dit besluit gaat gepaard met maatregelen om de salarisadministratie van de club te controleren, evenals een verplichting om spelers te verkopen vóór een overname. Maar de club is gered! Het is een geweldige dag voor iedereen in Bordeaux en we gaan nu aan de slag om het sportieve en economische project op te zetten dat vanavond is gevalideerd."

Bordeaux, dat in zijn historie zes landstitels wist te veroveren en als een van de grootste clubs van het land geldt, zag de voormalig eigenaren van het Amerikaanse King Street in april een beheerder aanstellen die zich terug wilde trekken als grootaandeelhouder. Het bedrijf was goed voor een investering van 46 miljoen euro per jaar sinds de overname in 2018 voor 100 miljoen euro. Vorige week keurden de ambtenaren van Bordeaux huurgaranties goed voor het Matmut Atlantique-stadion uit Lopez, dat eigendom is van de stad.