Suriname verliest eerste Gold Cup-duel ooit ondanks bak aan Eredivisie-ervaring

Dinsdag, 13 juli 2021 om 06:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:20

Het nationale elftal van Suriname is het toernooi om de Gold Cup begonnen met een nederlaag. Het elftal van bondscoach Dean Gorré ging maandagavond lokale tijd onderuit tegen Jamaica. Het duel in het Exploria Stadium in Orlando eindigde in 2-0. De Gold Cup is een toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Suriname speelt zijn tweede groepswedstrijd op 16 juli tegen Costa Rica.

In de eerste Gold Cup-wedstrijd ooit van Suriname koos Gorré voor een basiselftal waarin alleen Gleofilo Vlijter nimmer in de Eredivisie speelde. De overige basiskrachten, Warner Hahn, Damil Dankerlui, Sean Klaiber, Dion Malone, Ridgeciano Haps, Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Diego Biseswar, Florian Jozefzoon en Sheraldo Becker, speelden gezamenlijk honderden wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland.

?? Highlights: ???? Jamaica defeats ???? Suriname 2-0 at Exploria Stadium in Orlando. Shamar Nicholson and Bobby Reid got on the scoresheet for the Reggae Boyz with stunning efforts ?? pic.twitter.com/k8NGhD8PdR — Gold Cup (@GoldCup) July 13, 2021

Jamaica ging na zes minuten reeds aan de leiding op Amerikaanse bodem. The Reggae Boyz waren rondom het strafschopgebied van Suriname niet van de bal af te krijgen en uiteindelijk eindigde de fraaie aanval met een laag schot van Shamar Nicholson in de linkerhoek achter Hahn: 1-0. Vlijter kreeg een minuut later een grote kans op de gelijkmaker, na een goede pass van Haps, maar zijn inzet hobbelde net naast het doel. Jamaica verdubbelde na 25 minuten de voordelige marge: Hahn was kansloos op een heerlijke volley van Bobby Reid in de linkerhoek.

Suriname begon fanatiek aan de tweede helft, maar slaagde er niet in om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Bij slechts drie van de tien doelpogingen van de Natio moest doelman Andre Blake in actie komen. Zes van de zeven doelpogingen van Jamaica daarentegen waren tussen de palen. Ryan Koolwijk, Nigel Hasselbaink en Ivenzo Comvalius maakten in de tweede helft als invaller hun opwachting.

Het team van Gorré speelt vrijdagavond in hetzelfde stadion tegen Costa Rica, dat met een 3-1 zege op Guadeloupe aan het toernooi begon. De nummers een en twee van elk van de vier groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. Qatar, organisator van het WK van 2022, maakt deel uit van Groep D met Honduras, Panama en Grenada.

Opstelling Suriname: Hahn; Dankerlui, Klaiber, Malone, Haps; Donk, Leerdam, Biseswar; Jozefzoon, Vlijter, Becker