De EK-revelatie van ’30 tot 50 miljoen’ voor wie Feyenoord op de tribune zat

Vrijdag, 2 juli 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 13:44

Met een jaar vertraging is de strijd om de Europese titel inmiddels losgebarsten. Voetbalzone licht spelers uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal hebben. Met in de negende aflevering aandacht voor Mikkel Damsgaard, die tijdens het EK zijn naam definitief weet te vestigen. De twintigjarige vleugelaanvaller werd met zijn treffer in de door Denemarken met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen Rusland de eerste doelpuntenmaker op een EK die geboren is in de 21e eeuw én de jongste Deen ooit met een treffer op een eindtoernooi.

Door Chris Meijer

Deense media wisten het haast zeker: Mikkel Damsgaard stond in januari 2020 op het punt om een transfer af te ronden. Hij had op het laatste moment een vijfdaagse trainingsstage met Jong Denemarken in Turkije afgezegd. Een kleine maand eerder zat Frank Arnesen als technisch directeur van Feyenoord op de tribune tijdens het duel tussen FC Nordsjaelland en FC Kopenhagen, volgens Feyenoord Transfermarkt om Damsgaard en zijn ploeggenoot Magnus Kofoed Andersen hoogstpersoonlijk te bekijken. Een en een is twee, zo werd er vurig gehoopt in Rotterdam. Damsgaard zette voor zover bekend echter nooit voet op Nederlandse bodem. Van een winterse transfer kwam het überhaupt niet, al werd op 6 februari wel duidelijk waar zijn toekomst zou liggen. Sampdoria telde een kleine zeven miljoen euro neer om hem die zomer naar Italië te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sampdoria lijkt deze zomer al een veelvoud van dit bedrag te kunnen incasseren. “Ik weet niet hoeveel hij nu waard is, want hij is op dit moment niet te koop. We willen hem niet kwijt en verder ontwikkelen, zodat we uiteindelijk een gezonde winst kunnen maken. Ik denk dat hij ergens tussen de dertig en vijftig miljoen euro waard is. Met zijn talent kan hij heel ver komen”, liet Sampdoria-president Massimo Ferrero afgelopen week optekenen door GR Parlamento. De Corriere dello Sport schreef voor die uitspraken al dat AC Milan hoopte met een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro de concurrentie voor te kunnen zijn. RAC1 linkte de naam van Damsgaard enkele dagen eerder aan Barcelona, terwijl ook Tottenham Hotspur, Arsenal en West Ham United werden genoemd als gegadigden. Ferrero en Sampdoria zullen rustig achterover leunen, want Damsgaard stuwt voorlopig in iedere EK-wedstrijd zijn marktwaarde met miljoenen omhoog.

Damsgaard begon aanvankelijk als bankzitter aan het EK, maar kwam als vervanger van Christian Eriksen in het basiselftal en brengt met zijn spel voorlopig een eerbetoon aan zijn grote idool. Hij is in de 3-4-3-formatie die bondscoach Kasper Hjulmand sinds de tweede groepswedstrijd tegen België (1-2 nederlaag) hanteert als linksbuiten het creatieve brein met zijn haarfijne techniek, arendsoog als het aankomt op het kiezen van zijn positie, sluwe bewegingen en veelzijdigheid die hem in staat stelt om als vleugelaanvaller overal uit te komen op het veld. Het voorlopige hoogtepunt van zijn EK was de 38ste minuut van de wedstrijd tegen Rusland, een moment waarmee Denemarken de wedstrijd openbrak, de weg naar de knock-outfase insloeg en het Parken Stadion van Kopenhagen helemaal niet meer te houden was.

Damsgaard, op de foto met bondscoach Hjulmand, speelde voorlopig zes interlands voor Denemarken, waarin hij goed was voor drie doelpunten.

Terwijl Pierre-Emile Höjbjerg de bal op het middenveld ontving, was Damsgaard weggeslopen bij rechtsback Mário Fernandes. Op een meter of twintig van het doel ontving hij de bal, kapte het leer naar zijn favoriete rechterbeen en haalde uit voor centrumverdediger Georgiy Dzhikiya kon ingrijpen, waarna zijn schot met een boog achter de zwevende Matvey Safonov viel. “Wat hij tegen Rusland deed, probeerde hij heel vaak toen hij nog jonger was. Maar hij kon toen nog geen kracht in zijn schot krijgen. Hij was zo klein dat er twijfels waren of hij het fysiek wel zou redden. We konden wel zien dat hij qua inzicht, techniek en voetbalintelligentie een ander niveau had”, vertelde Kasper Kurland, zijn voormalig jeugdtrainer bij FC Nordsjaelland, in gesprek met het Britse inews. “De manier hoe hij dit doelpunt maakte, was zó snel. De eerste aanname, de tweede aanname en het afronden: technisch gezien was het prachtig.”

FC Nordsjaelland ontdekte de destijds twaalfjarige Damsgaard eigenlijk per toeval, toen een scout eigenlijk voor een andere speler aan de zijlijn stond bij Jyllinge. Damsgaard speelde vanaf zijn vijfde bij de club uit zijn geboortedorp, waar hij getraind werd door zijn vader. “Hij was erg streng voor mij. Ik moest altijd nog wat langer trainen dan de rest. Ik denk dat hij een droom had om zelf ooit profvoetballer te worden en beleeft die nu uiteindelijk via mij. Dat mijn vader me zoveel leerde, heeft me gebracht tot waar ik nu sta”, vertelde Damsgaard tegenover the Guardian. FC Nordsjaelland was eigenlijk de perfecte club nadat hij onder de vleugels van zijn vader vandaan kwam.

Damsgaard speelde 93 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Nordsjaelland, alvorens Sampdoria hem overnam.

Sinds 2015 is FC Nordsjaelland middels de Pathways Group in handen van Tom Vernon, voormalig scout van Manchester United in Afrika en de oprichter van Right to Dream. Zijn droom is om het basiselftal van FC Nordsjaelland volledig te laten bestaan uit zelfopleide spelers, uit de Deense jeugdopleiding en de Ghanese Right to Dream-academy. Het zorgt ervoor dat de club al jarenlang met een piepjong elftal aantreedt in de Superligaen: afgelopen seizoen had FC Nordsjaelland met een gemiddelde leeftijd van 22,7 jaar het jongste team van de twintig beste Europese competities, voor Famalicão en ADO Den Haag. Spelers krijgen al snel een kans in de hoofdmacht, zo ook Damsgaard. Hij debuteerde op 27 september 2017 op zeventienjarige leeftijd voor FC Nordsjaelland, als basisspeler in de met 0-4 gewonnen bekerwedstrijd tegen Vejgaard BK. De trainer die hem de eerste minuten in het profvoetbal gunde? De huidige bondscoach Hjulmand.

Hjulmand verliet FC Nordsjaelland in maart 2019, maar de wegen van de oefenmeester en Damsgaard zouden anderhalf jaar later weer kruisen. In november 2020 gunde Hjulmand hem opnieuw een debuut: deze keer in de Deense nationale ploeg, weer als basisspeler, in de met 2-0 gewonnen oefeninterland tegen Zweden. Damsgaard verdiende de eerste uitnodiging voor de nationale ploeg van Denemarken nadat hij zich moeiteloos had aangepast bij Sampdoria. “Damsgaard heeft zich heel goed aangepast aan Italië en het Italiaanse voetbal. Hij is alert en leert gemakkelijk. Zijn positie moet nog een beetje duidelijk worden: hij heeft excellente wedstrijden gespeeld als aanvallende middenvelder of schaduwspits, maar kan ook op iedere positie in de voorhoede uit de voeten”, zei Carlo Osti, sportief directeur van Sampdoria.

Damsgaard houdt Jerdy Schouten van de bal in het duel tussen Bologna en Sampdoria van afgelopen seizoen.

Trainer Claudio Ranieri, die hem bestempelde als wonderkind, gebruikte Damsgaard dit seizoen op verschillende posities: het vaakst als linksbuiten, maar ook als linker- centrale- of rechtermiddenvelder, schaduwspits of rechtsbuiten. Il Ragazzino oftewel de kleine jongen, een bijnaam die hij meekreeg van zijn oude club FC Nordsjaelland en werd overgenomen door de fans van Sampdoria, speelde in de voorbije jaargang 37 officiële wedstrijden, waarvan 18 als basisspeler en waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists. De vraag is of de nummer negen van het afgelopen Serie A-seizoen na de zomer nog de beschikking over hem heeft. Op het formidabele optreden tegen Rusland volgde een even indrukwekkende wedstrijd tegen Wales (0-4 zege), waarin hij een assist leverde bij het openingsdoelpunt van Kasper Dolberg en na een uur spelen van het veld werd gehaald voor de defensiever ingestelde Christian Nörgaard om de voorsprong te bewaken.

Denemarken strijdt zaterdag om 18.00 uur in Baku met Tsjechië om een plek in de halve finale. Het is voor Damsgaard een mooie mogelijkheid om zijn marktwaarde en de belangstelling verder op te voeren. “Zijn aanname en dribbels zijn exceptioneel. Ondanks dat hij niet heel snel is, kwam hij uit vrijwel alle situaties met de bal aan zijn voet. Allemaal dankzij zijn inzicht en oriëntatie. Als iedereen verwacht dat de bal de ene kant opgaat, ziet hij iets anders”, zei zijn voormalig jeugdtrainer Kurland. “Vergeet niet dat hij pas twintig jaar oud is. De beste plek voor hem is er een waar iemand in hem gelooft. Hij heeft bewezen dat hij in de Serie A kan spelen. Misschien zou hij moeite hebben met het tempo in de Premier League, maar hij zou zich aanpassen. Hij kan ook in Spanje spelen gezien zijn technische kwaliteiten, maar ik zie hem ook zeker in de Premier League passen.”

Aflevering 1: Het dilemma van de man die zijn gokkende opa ooit 125.000 pond bezorgde

Aflevering 2: De erfgenaam van de ‘clown met de joggingsbroek’ die zich spiegelt aan Van der Sar

Aflevering 3: ‘Koziolek’ kan 1,5 jaar na autocrash Nederlander uit de boeken spelen op het EK

Aflevering 4: De straatjongen die vanaf het zevende niveau de Premier League en EK haalde

Aflevering 5: Italië heeft eigen Jurriën-Timber-scenario door opvallend besluit Mancini

Aflevering 6: Oranje-opponent kijkt ogen uit: 'Dat zijn alleen al drie geweldige spelers'

Aflevering 7: Tiener van zeventig miljoen nieuwe blikvanger van Sporting en Portugal

Aflevering 8: Ruzies, masturbatievideo en Deadpool: de ‘Russische Mario Balotelli’

Aflevering 9: Oranje gewaarschuwd voor nieuwe Peter Crouch: ‘Ik ben niet de slimste’

Aflevering 10: Het project van Bielsa: van grijze muis in de Championship tot EK-revelatie

Aflevering 11: Macedonische uitblinker plaatst ‘uniek hoogtepunt’ in Amsterdam boven het EK

Aflevering 12: Parttime ijsjesverkoper Léo Dubois ‘verdwaald’ tussen Franse wereldsterren

Aflevering 13: Wembley maakt zich op voor komst ‘Bambi’, de Duitse diamant van 38 miljoen

Aflevering 14: De Spaans international die zijn doorbraak combineerde met het studentenleven