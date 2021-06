Afellay en Perez voorzien meevaller voor Oranje: ‘Hij is echt een key player’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 20:30 • Dominic Mostert

Kenneth Perez en Ibrahim Afellay zijn zaterdagavond onder de indruk geraakt van de nationale ploeg van Denemarken. Het team van bondscoach Kasper Hjulmand kende in de achtste finale van het EK weinig problemen met Wales (0-4 zege) en treft in de kwartfinale Nederland of Tsjechië. Perez hoopt dat zijn landgenoten nog verder kunnen komen op het EK. "Qua kwaliteit zou ik liever tegen Tsjechië willen spelen, maar ik zou Nederland heel graag tegen Denemarken zien", vertelt de Deense analist bij de NOS.

Afellay voorziet een mooie wedstrijd, als Nederland en Denemarken elkaar inderdaad treffen. "Denemarken heeft ons allemaal heel positief verrast. Nederland en Denemarken zijn normaal gesproken twee ploegen die van het voetballen uitgaan, dus daar kijk ik enorm naar uit." Perez merkte echter dat Denemarken niet ongeschonden uit de achtste finale tegen Wales kwam. "Ik vrees wel een klein beetje voor Denemarken: Simon Kjaer had een hamstringblessure, Jens Stryger Larsen moest rekken en strekken, Thomas Delaney moest eruit… dat zijn sterkhouders voor het geraamte van het elftal."

Kjaer liet zichzelf dertien minuten voor tijd vervangen. "Hij is wel echt een key player van Denemarken. Denemarken is niet Frankrijk, dat drie verschillende elftallen kan opstellen", benadrukt Afellay. De oud-international van Oranje genoot van het optreden van Denemarken. "Het was wederom genieten: het voetballen van achteruit, het overslaan van linies, het gebruik van een derde man… alle facetten die je wilt zien bij een aanvallende ploeg." Hij merkte echter dat Denemarken kwetsbaar was in de tegenaanval. Afellay signaleerde dat Denemarken ook bij een 0-2 voorsprong de aanval bleef zoeken en veel spelers voor de bal had.

“Hopelijk stelt hij (Frank de Boer, red.) Malen op. De ruimte die er ligt, moet je niet aan een Donyell of Memphis geven. Die weten daar wel raad mee", voorspelt Afellay. Perez verwacht een zware kluif voor Oranje in de eventuele kwartfinale. "Nederland en Denemarken hebben best veel parallellen sinds Morten Olsen bondscoach werd (in 2000, red.): driehoekjes, 4-3-3, passing… Deze trainer staat daar ook voor. Ik wil niet zeggen dat het een light-versie is van Nederland, want ik vind Denemarken op dit moment een betere indruk maken dan Nederland. Ik heb natuurlijk ook een zwak voor Nederland. Maar ik merk dat veel Nederlanders nog iets meer genieten van Denemarken dan van Nederland."