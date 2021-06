Edwin de Graaf schuift door en verwelkomt Anthony Lurling bij NAC

Donderdag, 24 juni 2021 om 14:46 • Dominic Mostert

Edwin de Graaf leidt de trainingen van NAC Breda voorlopig, zo meldt de club donderdagmiddag. De oud-voetballer was vorig seizoen werkzaam als assistent van de inmiddels vertrokken Maurice Steijn. Hij zal geassisteerd worden door Hans Visser, nieuwkomer Anthony Lurling en keeperstrainer Gábor Babos. Vrijdag staat De Graaf voor het eerst voor de groep: dan begint NAC aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag stapte Steijn op als trainer van NAC.

De Graaf speelde tussen 2006 en 2010 zelf voor NAC. Dankzij vier doelpunten in de zomer van 2009 in de voorrondes van de Europa League is hij zelfs Europees topscorer aller tijden van NAC. De voormalig middenvelder stond ook onder contract bij clubs als RBC Roosendaal, Feyenoord en Excelsior. Na zijn loopbaan ging hij aan de slag als jeugdtrainer van Feyenoord, totdat hij in 2017 werkzaam werd als assistent-trainer van ADO Den Haag. Hij werd in december 2019 naar huis gestuurd na een ernstige vechtpartij met speler Donny Gorter en een maand later werd hij definitief op straat gezet. In juli 2020 keerde hij als assistent-trainer terug bij NAC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

NAC biedt hem nu de kans om de trainingen te leiden, al is het onduidelijk hoe lang De Graaf aan het roer blijft staan. De club uit de Keuken Kampioen Divisie, die in de finale van de play-offs promotie misliep tegen NEC, meldt slechts dat hij 'de komende tijd' aan het roer zal staan. De 41-jarige oud-prof heeft reeds zijn UEFA Pro-diploma behaald en beschikt daarmee over het hoogst haalbare trainersdiploma in Nederland. Hij krijgt assistentie van Lurling, wiens komst als jeugdtrainer én assistent-trainer in februari al werd aangekondigd voor het seizoen 2021/22.

Het is sinds vorige week onrustig bij NAC. Behalve Steijn stapte ook technisch directeur Ton Lokhoff op. Er waren zelfs 'gepaste acties' gepland door de achterban van NAC, mocht Steijn niet voor zaterdag 19 juni om 23.59 uur vertrokken zijn uit Breda. NAC meldt dat zaterdag tot honderd supporters welkom zijn tijdens de training, maar na zaterdag blijven de trainingen tot nader order besloten.