‘Barcelona noteert miljoenenverlies na vertrek van Ludovit Reis’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 20:45 • Chris Meijer

Ludovit Reis vervolgt zijn loopbaan bij Hamburger SV, zo verzekert BILD dinsdagavond. De 21-jarige middenvelder arriveert donderdag in Hamburg voor de medische keuring en als dat geen problemen oplevert, zet hij aansluitend zijn handtekening onder een vierjarig contract. Reis komt nagenoeg transfervrij over van Barcelona, dat wel een doorverkooppercentage in de onderhandelingen met HSV heeft bedongen.

Het betekent dat Barcelona een behoorlijk verlies moet noteren op Reis. In de zomer van 2019 telden de Catalanen nog 3,25 miljoen euro neer om de international van Jong Oranje over te nemen van FC Groningen, al kon dat bedrag door bonussen nog oplopen tot zes miljoen euro. Reis speelde in zijn eerste seizoen 25 wedstrijden in Barcelona B en maakte in augustus vorig jaar nog wel deel uit van de Champions League-selectie voor het duel met Napoli, maar wist zijn debuut in de hoofdmacht nog niet te maken.

In de voorbije jaargang werd hij verhuurd aan het Duitse VfL Osnabrück. In de totaal dertig wedstrijden waarin hij in actie kwam, kon hij niet voorkomen dat de club via de play-offs degradeerde uit de 2.Bundesliga. Klaarblijkelijk heeft hij in dienst van Osnabrück wel een goede indruk achtergelaten, want Kicker meldde onlangs al dat HSV nadrukkelijk in de markt was voor Reis. Hij is nu nog op vakantie op Ibiza en zet donderdag voet op Duitse bodem om zijn transfer naar HSV af te ronden.