Gosens deelt sneertje uit aan Müller: ‘Beter 60 minuten goed dan 90 slecht’

Zondag, 20 juni 2021 om 18:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:44

Robin Gosens heeft op de persconferentie op ludieke wijze gereageerd op een grap van Thomas Müller. In het gewonnen EK-duel met Portugal (2-4) werd de linkervleugelverdediger na ruim een uur spelen naar de kant gehaald ten faveure van Marcel Halstenberg. Müller grapte dat het geen wonder is dat Gosens zich al vroegtijdig moest laten wisselen, omdat hij in Italië speelt. De linksback van Atalanta kwam met een rake comeback, zo vertelde hij na afloop van de wedstrijd.

“Geen wonder dat je maar zestig minuten kan rennen, want je speelt in Italië", zo klonk de grap van Müller na afloop van kraker tegen Portugal. Gosens, die verkozen werd tot Man of the Match, werd door een journalist geconfronteerd met de uitspraken en legde uit wat zijn reactie was. "Zestig minuten goed spelen is beter dan negentig minuten slecht. En daarmee was het klaar", vertelde Gosens schaterlachend.

Gosens speelde naar eigen zeggen een wedstrijd die hij ‘niet snel zal vergeten’. Hij werkte zelf de vierde goal tegen de touwen door uit een voorzet van Joshua Kimmich raak te koppen, en stond met messcherpe voorzetten aan de basis van nog twee Duitse treffers. In de openingsfase werkte hij al een bal bijzonder kunstig achter Rui Patricio, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Serge Gnabry.

“Het voelt onwerkelijk. Mooier kan niet. Ik had niet om meer kunnen vragen”, ging de linkspoot van Atalanta verder in op zijn optreden. “De bondscoach geeft me veel vertrouwen, waardoor ik mijn aanvallende kracht optimaal kan benutten. De jongens waren vaak naar me op zoek en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Scoren in zo’n belangrijke wedstrijd is fantastisch. Het was een duel dat we moesten winnen. We hebben onszelf beloond voor de energie die we erin hebben gestopt", aldus Gosens.