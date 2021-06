AC Milan informeert naar tijdelijke opvolger Zlatan

Liverpool heeft nog maar weer eens een opvolger voor Georginio Wijnaldum geïdentificeerd. The Reds gaan zich richten op de komst van John McGinn, een van de blikvangers van Schotland op het EK. (Sunday Post)

Manchester United gaat er deze zomer alles aan doen om het contract van Paul Pogba te verlengen. De club loopt anders het risico dat de Franse middenvelder volgend jaar zomer gratis de deur uitloopt. (AS)