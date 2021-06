Miranchuk houdt Russische hoop levend met prachtig doelpunt

Woensdag, 16 juni 2021 om 16:58 • Yanick Vos

Rusland heeft zich goed hersteld van de zwakke EK-start. Na de 3-0 nederlaag tegen België, werd woensdagmiddag de burenruzie met Finland met 0-1 gewonnen in Sint-Petersburg. Het enige doelpunt werd gemaakt op slag van rust en kwam op naam van Aleksey Miranchuk. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, die een goede indruk maakte.

Finland kwam sterk uit de starblokken en kon al na drie minuten juichen. 1. FC Union Berlin-spits Joel Pohjanpalo kopte raak, maar deed dat in buitenspelpositie. Op advies van VAR Pol van Boekel werd het doelpunt afgekeurd door Danny Makkelie. Naar mate de wedstrijd vorderde kwamen de Russen steeds beter in de wedstrijd en kreeg het ook de beste kansen. Niet lang na het afgekeurde doelpunt kreeg Zenit Sint-Petersburg-middenvelder Magomed Ozdoev een enorme kans om te scoren namens Rusland. Na een goed uitgespeelde aanval schoot hij van dichtbij over. De mogelijkheden waren voor Rusland, waar Artem Dzyuba voor constante dreiging zorgde, terwijl Finland het moest hebben van bevliegingen van Pohjanpalo.

De confrontatie tussen Finland en Rusland liep niet over van kwaliteit. De wedstrijd ontpopte zich tot een felle strijd, waarbij harde overtredingen niet werden geschuwd. Mário Fernandes moest de wedstrijd na 25 minuten spelen staken. Na een kopduel kwam hij ongelukkig terecht. De rechtsback van CSKA Moskou verliet het veld per brancard. Het team van bondscoach Stanislav Cherchesov had al een paar kansen laten liggen toen het op slag van rust toch op voorsprong kwam. Aleksey Miranchuk werd aangespeeld in het strafschopgebied door Dzyba en speelde zich tussen vijf verdedigers knap vrij, om de bal vervolgens met links in de verre hoek te krullen buiten het bereik van de Finse doelman Lukas Hradecky.

Finland moest na rust meer risico in het spel leggen in de jacht op de gelijkmaker. Tot grote kansen leidde dit niet voor de ploeg die afgelopen zaterdag met 1-0 won van Denemarken in de wedstrijd waarin Christian Eriksen een hartstilstand kreeg. Rusland bleef relatief eenvoudig overeind en kreeg de beste kansen. Doordat Finland meer en meer de aanval zocht, kwam er in de omschakeling ruimte voor de Russen. Twintig minuten voor tijd werd Finland dat bijna fataal. Dzyuba ging er vandoor op de rechterflank en speelde Daler Kuzyayev vrij. Hij had de hoek voor uitzoeken en zag Bayer Leverkusen-keeper Hradecky fantastisch redding brengen. Als Rusland zorgvuldiger was geweest in de eindfase, had de wedstrijd al lang en breed beslist kunnen zijn. Door de kleine achterstand mocht Finland echter lang hopen op een gelijkspel.

Ondanks aandringen slaagde Finland er in het slot van de wedstrijd niet meer in om te scoren. Zodoende krijgt de zege op Denemarken geen goed vervolg en blijft het op drie punten staan. Rusland stijgt naar de tweede plaats met drie punten uit twee wedstrijden en heeft nog een wedstrijd tegen Denemarken tegoed. Finland sluit de groepsfase maandagavond af met een wedstrijd tegen België.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 België 1 1 0 0 3 3 2 Rusland 2 1 0 1 -2 3 3 Finland 2 1 0 1 0 3 4 Denemarken 1 0 0 1 0 0