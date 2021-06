Kijk hier live naar de Champions League-loting van PSV

Woensdag, 16 juni 2021 om 11:50 • Laatste update: 12:25

PSV leert woensdagmiddag vanaf 12.00 uur zijn tegenstander kennen in de tweede voorronde van de Champions League. De vicekampioen van Nederland wordt tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan Rapid Wien, Galatasaray of FC Midtjylland. PSV moet drie voorrondes zien te overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal. De eerste wedstrijd wordt op 20 of 21 juli gespeeld; de return volgt een week later. De loting is live te volgen via onderstaande livestream, die extern op YouTube geopend dient te worden.