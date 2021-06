Oranje gewaarschuwd voor nieuwe Peter Crouch: ‘Ik ben niet de slimste’

Woensdag, 16 juni 2021 om 11:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 10:49

De strijd om de Europese titel is met een jaar vertraging van start gegaan. Voetbalzone licht de komende tijd diverse spelers uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal hebben. In de negende aflevering aandacht voor Sasa Kalajdzic, de boomlange spits van Oostenrijk die afgelopen seizoen zijn grote doorbraak beleefde in de Duitse Bundesliga en bij de nationale ploeg. Hij scoorde zestien keer en dankzij zijn opvallende postuur heeft hij nu al een hele rits bijnamen, waarvan ‘nieuwe Peter Crouch’ en ‘Ibrahimovic-machine’ het meest veelzeggend zijn over zijn karakter en kwaliteiten.

Door Thijs Verhaar

Het is dinsdag 15 december als het normaal gesproken altijd glimlachende gezicht van Sasa Kalajdzic op standje onweer staat. De 23-jarige spits zit in de persruimte van VfB Stuttgart, dat net een wedstrijd tegen het veel hoger geklasseerde Union Berlin achter de rug heeft. Het duel is geëindigd in 2-2 en de Oostenrijker heeft beide doelpunten van zijn club gemaakt. En dat terwijl hij slechts tien minuten mocht invallen omdat hij pas net is hersteld van een lichte heupblessure. Toch blijft de blik furieus en drukt hij met zijn vingers zo hard op zijn mobieltje dat het lijkt alsof hij via WhatsApp een enorme ruzie uitvecht. Waarom? Een Duitse journalist besluit het te vragen en krijgt - zoals wel vaker bij Kalajdzic - een antwoord wat hij totaal niet ziet aankomen. “Ik ben vergeten om mezelf op te stellen in mijn Fantasy League Team. Wat een sukkel ben je dan.”

Sindsdien was hij zelf de eerste speler die hij in zijn team opnam en dat heeft hem flink wat punten opgeleverd. De Oostenrijker van exact twee meter lang was in zijn eerste seizoen in de Bundesliga in 33 wedstrijden goed voor 16 goals en 6 assists, waarmee hij een groot aandeel had in de verdienstelijke negende plaats voor promovendus Stuttgart. Exact de helft van die treffers kwam voort uit kopballen, want Kalajdzic weet zijn lengte uitstekend te benutten. “Ik ben de langste voetballer in heel de Bundesliga en we doen veel met voorzetten vanaf de zijkant. Ik krijg dus veel kopkansen en ben daar ook goed in. Volgens mij scoorde ik in Oostenrijk (bij Admira Wacker, red.) de meeste kopballen van iedereen, hoewel ik toen nog de helft van mijn kansen miste! Het spreekt dus voor zich dat ik voordeel van mijn lengte heb en ik word er nog steeds beter in”, analyseerde de spits nadat hij in zijn eerste drie wedstrijden op het hoogste niveau in Duitsland tot scoren wist te komen.

Met zijn lengte heerst Sasa Kalajdzic in het strafschopgebied van de tegenstander.

Kalajdzic werd in 2019 voor slechts 1,75 miljoen euro opgepikt door Stuttgart, dat hem overnam van de Admira Wacker. Bij de Oostenrijkse middenmoter kreeg hij pas op negentienjarige leeftijd voor het eerst de kans bij een profclub, nadat hij tot dan toe had vertoefd bij teams uit de lagere en steeds hogere amateurklasses rondom Wenen. Daar is de targetman met Servische roots opgegroeid omdat zijn ouders voor zijn geboorte die kant op vluchtten tijdens de Joegoslavië-oorlog. “Mijn ouders zijn mijn helden, want zij zijn erin geslaagd om mijn broer en mij een goed leven te bieden, terwijl ze zelf helemaal niets hadden toen ze hun land ontvluchtten”, liet Kalajdzic zich aan het begin van het seizoen ontvallen in een gesprek met Bundesliga.com. Dankzij hun harde werk ontbrak het hem aan niets en werd hij zonder echt grote tegenslagen afgeleverd bij Stuttgart, waar hij vrijwel direct zijn kruisband scheurde en bijna zijn eerste seizoen langs de kant stond.

Hij zou in zijn eerste jaar in Duitse dienst uiteindelijk zes slechts duels spelen en had met 1 treffer en 1 assist een zeer marginale rol in de promotie naar de Bundesliga. Des te groter was zijn eigen verbazing dat hij op het hoogste niveau wel direct het verschil kon maken. Hij scoorde in zijn eerste wedstrijd als invaller en kreeg daarna een kans in de basis. “Dat zag ik niet aankomen omdat ik mezelf nog helemaal niet echt had kunnen bewijzen door mijn blessure. Ik ben niet het type dat zichzelf onderschat, maar ik waak ook voor teveel optimisme. Ik ben realistisch”, stelde de spits, die na zijn bliksemstart met drie goals in de eerste drie duels in de volgende reeks van vijftien wedstrijden slechts tweemaal wist te scoren, beide tegen Union Berlin.

Dankzij zijn kickstart in de Bundesliga mocht Kalajdzic in oktober debuteren in de nationale ploeg van Oostenrijk. Hij staat inmiddels op drie goals in acht interlands.

Daarna volgde echter een magistrale reeks van acht goals in zeven opeenvolgende wedstrijden, waarmee hij zich vestigde in de subtop van het topscorersklassement. Hij besloot het seizoen met een uitstekend aantal van zestien treffers, waarmee hij zich bijna kon meten met zijn Nederlandse evenknie Wout Weghorst, die tot twintig goals kwam bij VfL Wolfsburg. De overeenkomsten zijn legio. Ook Weghorst is boomlang, slungelig en heeft zich om die reden ook altijd moeten wapenen tegen vooroordelen. Beide spitsen worden vanwege hun voorkomen door het grote publiek niet of nauwelijks in staat geacht om deftig mee te voetballen, maar allebei passen ze zich keer op keer schier moeiteloos aan op een steeds hoger niveau . Weghorst kreeg ook op zijn achttiende pas een kans in de jeugd bij een profclub (Willem II) en moest zich via FC Emmen, Heracles Almelo, AZ en nu Wolfsburg opwerken naar het Nederlands elftal, waar Kalajdzic na een vergelijkbaar traject sinds oktober van vorig jaar de eerste spits is van Oostenrijk.

Het Alpenland zocht al jaren naarstig naar een makkelijk scorende afmaker en lijkt hem nu eindelijk gevonden te hebben, want de reus uit Wenen staat na acht interlands op drie treffers. Toch vindt hij zichzelf geen echte nummer negen. Hij is namelijk niet altijd een lange bonenstaak geweest en heeft dus veel meer voetballend vermogen dan je zou verwachten als je hem ziet lopen. “In de jeugd werd ik getraind door een voetbalschool die samenwerkte met Austria Wien, dus veel van mijn tegenstanders van toen spelen nu in de Oostenrijkse Bundesliga. Ik speelde toen nog als verdedigende middenvelder en kreeg heel veel techniektraining. Dat heeft me enorm geholpen. Ik kreeg mijn groeispurt pas rond mijn 17e en had dus al een goede techniek. Toen was het alleen nog zaak dat ik mijn lengte ging benutten, maar mijn coördinatie was dramatisch”, grinnikt Kalajdzic. “Het zag er niet uit! Ik heb video’s op mijn telefoon staan waarvan je helemaal dubbel ligt.”

Kalajdzic kwam bij zijn EK-debuut niet tot scoren. Hij werd na 59 minuten afgelost door Marko Arnautovic, die wel eenmaal doel trof.

Tegenwoordig kan hij met recht zeggen dat hij met het hoofd net zo goed is als met zijn voeten. Hij geldt als de kapstok van het Oostenrijkse elftal en is ook bij Stuttgart steeds beter in de combinatie. “Ik ben dus meer een ‘9,5’ dan een ‘9’. Zo moet je het zien.” Toch zorgt zijn opvallende postuur voor een hele rits aan bijnamen, variërend van nieuwe Peter Crouch tot Zlatan de tweede. “Eigenlijk heb ik alles wel voorbij horen komen”, beaamt Kalajdzic. “Alles wat tussen lange slungel en Ibrahimovic-Machine in zit”, lacht de 23-jarige. Hij kan de creativiteit wel waarderen en de vergelijking met de Zweedse ster van AC Milan verraadt dat fans ook zijn technische vermogens erkennen. “Ik vind het allemaal prima, joh. Ik ben gewoon blij dat mensen er lol om hebben. Zelf heb ik geen voorkeur, omdat ik gewoon Sasa ben en zo goed mogelijk wil spelen. Meer niet. Ik vind het ook lastig om te zeggen wat ik het mooiste vind, want wat heb ik nu helemaal bereikt om zulke vergelijkingen te verdienen? Aan de andere kant is het ook wel leuk om in één adem te worden genoemd met zulke namen.”

Ook de vergelijking met Peter Crouch vindt hij meer dan prima. De voormalig Engels international wordt natuurlijk altijd herinnerd aan zijn fameuze onliners, maar had als ‘lange slungel met bruikbare benen’ ook een prima carrière met clubs als Liverpool en Tottenham Hotspur, zoals Kalajdzic terecht benadrukt. “Ik weet dat veel mensen het lacherig bedoelen als ze mij met hem vergelijken, maar hij heeft wel gewoon veertig interlands voor Engeland op zijn naam staan. Dat zijn dingen die maar weinig mensen hem na kunnen zeggen, dus om die reden is hij zonder meer een voorbeeld voor mij.” Crouch scoorde in die wedstrijden voor het nationale team ook nog eens 22 interlandgoals en is tegenwoordig een graag geziene gast bij talkshows, maar daarin wordt hij eigenlijk maar zelden gevraagd naar zijn prestaties op het veld. Veel vaker gaat het om zijn uitspraak die hem in een klap wereldberoemd maakte. “Wat ik zou zijn als ik geen rijke profvoetballer was geworden? Maagd.”

Die uitspraak werd in 2010 door Metro uitgeroepen tot beste oneliner ooit in de categorie sport en het zou zomaar kunnen dat Kalajdzic ook op dat vlak ooit gaat wedijveren met de Engelsman met wie hij zo vaak wordt vergeleken. Ook hij zit vol zelfspot en is wars van mediatraining. Hij zegt gewoon wat hij denkt en omschreef het ooit zelf als volgt. “Ik ben niet de slimste, maar ook niet de domste. Ik ben gewoon open en eerlijk. Ik ben iemand die overal de lol van inziet en probeer altijd het positieve te zien. Ik wil zorgen dat mensen op hun gemak zijn bij me en volgens mij gaat dat me goed af”, aldus de spits, die echter niet graag over zichzelf praat. “Dat vind ik heel lastig. Ik ben gewoon een normale jongen die graag voetbalt, daarvan geniet en het ondanks zijn lengte lang niet slecht doet. De rest laat ik graag over aan anderen.”

Hij focust zich liever volledig op het voetbal, want het EK is gewoon weer een nieuw podium waarop hij het ongelijk van zijn criticasters kan bewijzen. In het eerste duel tegen Noord-Macedonië kwam hij niet tot scoren, maar tegen Nederland lonkt opnieuw een basisplaats voor de spits, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een zomerse toptransfer. In april werden Tottenham Hotspur, Everton en West Ham United al genoemd en nu is daar ook AC Milan als zeer serieuze gegadigde bij gekomen. Kalajdzic wordt door Transfermarkt geraamd op een waarde van 22 miljoen euro en daar kunnen nog zomaar wat miljoenen bijkomen als hij zich ook op het Europese eindtoernooi kan laten gelden. De Oostenrijkse bondscoach Franco Foda gelooft er in ieder geval heilig in. “Hij is dit seizoen echt met hele grote sprongen vooruit gegaan. Hij is on fire.”

