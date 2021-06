Frank de Boer reageert met knipoog: ‘Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd...’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 14:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:46

De training van het Nederlands elftal werd zaterdag opgeschud door een overvliegend vliegtuigje, met daarop de boodschap: 'Frank, gewoon 4-3-3.' Op de persconferentie reageert bondscoach Frank de Boer met een knipoog. "Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd: dank voor de tip, maar het blijft 3-5-2", zegt hij.

Ook Georginio Wijnaldum wordt gevraagd naar het vliegtuigje. "Dat is niet iets wat je snel meemaakt", zegt de kersverse middenvelder van Paris Saint-Germain. "Dit is ook nieuw voor ons, maar het is niet iets wat je groot moet maken. Het is gewoon iemand die zijn mening wil uiten." Oranje zal dus zondag tegen Oekraïne aantreden in het systeem met drie centrumverdedigers. De Boer benadrukt dat hij de formatie liever uitlegt als 3-5-2 dan als 5-3-2.

"Wij proberen eigenlijk altijd dominant te voetballen en dat willen we ook in dit systeem", zegt de keuzeheer. "5-3-2 vind ik altijd wat negatief klinken, terwijl als je 3-5-2 zegt, speel je eigenlijk maar met drie verdedigers. Wij willen graag naar voren, we willen als het kan het spel in handen krijgen. Dan moet je domineren. Dat betekent dat je wingbacks eigenlijk altijd vrij hoog staan en je met drie achterin staat."

De Boer legt uit waarom hij vasthoudt aan de formatie uit de oefenduels. "De reden: omdat ik denk dat wij in deze opstelling de beste mensen op de goede plekken hebben, die ook het hele jaar top hebben gespeeld. Met de hele staf en met mij als eindverantwoordelijke hebben we gedacht dat dit het beste is. En wat ik al vaker gezegd heb: door één wingback eruit te halen kun je weer 4-3-3 gaan spelen."

Wijnaldum wordt gevraagd naar de mening van de Oranje-spelers over de tactiek. "Ik moet eerlijk zeggen dat de spelers er toch wel positief over zijn", aldus de aanvoerder. "Het is ook meer hoe je het invult, 5-3-2. Natuurlijk is iedereen gewend om 4-3-3 te spelen, op een paar jongens na, dus iedereen heeft wel zijn voorkeur. Maar ik moet zeggen dat 5-3-2, of 3-5-2, hoe je het wil noemen, toch wel goed ontvangen is bij de spelers. Ook omdat we er meer op zijn gaan trainen. We hebben in de wedstrijden gezien wat we goed deden en wat we niet zo goed deden, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Op basis van de trainingen kijk ik er wel positief tegenaan."

“Op de trainingen gaat het goed en zijn we positief erover. Dat is de reden waarom we zo positief zijn”, reageert Wijnaldum op een vraag of de Oranje-internationals onderling hadden afgesproken om ronduit positief over het systeem naar buiten te treden. “Dat is niet iets wat we afgesproken hebben. Ik zie het vertrouwen groeien. Dat is logisch. Niet iedereen heeft dit systeem gespeeld. Je moet er niet van slag raken als het minder gaat. In de tweede wedstrijd ging het beter en op de trainingen ging het beter. Dat zorgt voor meer vertrouwen."