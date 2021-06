PEC slaat slag: ‘Niet voor niets dat Arsenal en Ajax achter hem aanzaten’

PEC Zwolle heeft zich versterkt met Jasper Schendelaar, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De twintigjarige doelman komt transfervrij over van AZ, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Telstar. Schendelaar zet in Zwolle zijn handtekening onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen.

Schendelaar doorliep de jeugdopleiding van AZ en groeide in Alkmaar uit tot een gewilde jeugdinternational, maar maakte uiteindelijk nooit zijn debuut in de hoofdmacht. Na 33 optredens voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie maakte de sluitpost een jaar geleden op huurbasis de overstap naar Telstar. In Velsen-Zuid kwam hij in de voorbije jaargang tot 37 wedstrijden, wat PEC Zwolle deed besluiten hem nu op te pikken bij AZ nadat zijn contract afliep.

PEC Zwolle neemt afscheid van Xavier Mous en Nigel Bertrams en vervangt hen door Kostas Lamprou en Schendelaar. “In Alkmaar en later bij Telstar heb ik mij de afgelopen jaren goed kunnen ontwikkelen. Zeker het voorbije seizoen heb ik flinke stappen kunnen maken en nu merk ik dat ik klaar ben voor een volgende stap”, geeft Schendelaar te kennen op de website van zijn nieuwe werkgever. “Toen ik hoorde dat PEC Zwolle interesse in mij toonde, ben ik snel met de club in contact geraakt. Hier hebben ze een duidelijk plan met mij en wil ik me de komende jaren verder ontwikkelen.”

“De afgelopen twee seizoenen bij Jong AZ en Telstar heb ik veel minuten gemaakt en dat smaakt naar meer. Ik wil mij bij de start van de voorbereiding zo goed mogelijk presenteren en ben vastberaden daarvoor alles te geven”, aldus de jonge doelman. Technisch manager Mike Willems noemt Schendelaar een ‘talentvolle doelman met een eigen stijl’. “Dat hij goed kan keepen was al vroeg duidelijk.”

‘Andries Jonker wilde me al hebben toen hij nog bij Arsenal werkte’

“Het was ook niet voor niets dat clubs als Arsenal en Ajax achter hem aanzaten”, vervolgt Willems. “Jasper mocht bij AZ al op jonge leeftijd aansluiten bij de eerste selectie en heeft zich in de luwte kunnen ontwikkelen. De voorbije seizoenen heeft hij in de Eerste Divisie al bewezen een prima doelman te zijn. Wij hebben de laatste jaren veelvuldig wedstrijden van Jasper bezocht en daarin heeft hij ons overtuigd. Nu is het aan hem om hier in Zwolle naam te maken en zich te laten gelden.”