PEC Zwolle slaat slag en haalt derde aanwinst op bij Club Brugge

Vrijdag, 11 juni 2021 om 17:33 • Rian Rosendaal

Siemen Voet mag zich officieel speler van PEC Zwolle noemen. De 21-jarige linksbenige centrumverdediger kwam zonder problemen door de medische keuring en zette daarna zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen, met de optie op een derde jaar in Zwolle. Voet werd door Brugge afgelopen seizoen uitgeleend aan KV Mechelen, waar hij zijn debuut in de Jupiler League maakte.

"Ik ben heel content om komend seizoen in de Eredivisie mijn opwachting te maken. PEC Zwolle is een ambitieuze club die er naar streeft om verzorgd en aanvallend voetbal te spelen", verklaart Voet op de website van PEC. "Dat past helemaal in mijn straatje. Wanneer het nieuwe seizoen over een paar weken zal doen losbarsten moet ik er staan en ga ik mijn best doen om in het basiselftal te geraken. Ik was daarstraks al even op het veld. Het stadion en de grasmat zien er tof uit en maakt de goesting in een nieuw seizoen voor mij alleen maar groter", aldus de 1.90 meter lange verdediger.

Siemen Voet nieuwe aanwinst PEC Zwolle! In Overijssel tekent de linksbenige centrale verdediger, die overkomt van Club Brugge, een contract voor de duur van twee seizoenen met een optie voor nog een jaar

Technisch manager Mike Willems legt uit waarom PEC bij Voet is uitgekomen. "Siemen is een voetballende verdediger die een uitstekende indruk maakt op Art (Langeler, red.), de scouts en mij. Ook het feit dat hij linksbenig is en de nodige lengte met zich meeneemt zorgden ervoor dat wij hem erg graag aan onze selectie wilde toevoegen. Ik ben blij dat het gelukt is en dat onze groep, ook met de komst van Kostas Lamprou donderdag, steeds meer vorm begint te krijgen. Tijdens de voorbereiding is het aan Siemen om de technische staf verder te overtuigen van zijn kwaliteiten zodat zij niet om hem heen kunnen", zo besluit de bestuurder in Zwolse dienst.

Voet kwam in 2009 in de jeugdopleiding van Brugge terecht en de teller in de hoofdmacht staat inmiddels op negen competitiewedstrijden en een duel in de Belgische beker. Bij zijn debuut tegen KV Kortrijk vorig jaar oktober wist de mandekker gelijk te scoren. Voet, gehaald als opvolger van Thomas Lam, kwam tot dusver tot een jeugdinterland namens de Belgische nationale ploeg. Hij is na Kostas Lamprou en Jasper Schendelaar de derde aanwinst van PEC voor volgend seizoen.