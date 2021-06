Bayern München probeert het nogmaals bij Ajax

(AS)

Robert Lewandowski staat aan de vooravond van een vertrek bij Bayern München. De spits, die afgelopen seizoen 41 keer wist te scoren in de Bundesliga, wordt aandachtig gevolgd door Paris Saint-Germain en Real Madrid. (AS)

Alessio Dionisi ligt op koers om als trainer aan de slag te gaan bij Sassuolo. De Italiaan wordt gezien als een vooruitstrevende oefenmeester en werd ook al in verband gebracht met een dienstverband bij Udinese en Sampdoria. (TMW)